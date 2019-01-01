出师不利 新帅詹保罗要求米兰提升攻击力

罗德里戈·贝考在他的联赛处子秀中攻入一球，乌迪内斯击败了红黑军团，米兰的主教练对球队的进攻表现感到失望。

在执教AC米兰的第一场意甲比赛中，马尔科·詹保罗的球队0-1负于乌迪内斯，之后他要求AC米兰在进攻上有所改进。

罗德里戈·贝考在他的联赛处子秀上就进球了，而詹保罗在周日没有选择任何一名红黑军团的新球员作为首发。

詹保罗从替补席上换上了本纳塞和莱奥，但是米兰无法在达契亚球场击垮图多尔的球队。

这位前桑普多利亚教练看到他的球队一球未进，他毫不怀疑为什么米兰会输掉这场比赛，尽管他希望从这场比赛中得到积极的结果。

詹保罗在接受米兰电视台采访时表示:“这场比赛本身就说明了问题，AC米兰输球并不好。今天我学到了很多东西，不仅仅是结果。球队试图按照我的要求去做，试图强迫自己，把比赛带到对手面前。我们必须加强进攻，因为我们在这方面踢得很吃力。这不仅仅是小伙子们的责任，更重要的是他们的特点。我必须从结果以外去理解我们如何才能做到最好。也许我要求他们做到一些事情，但他们有不同的特点。直到现在，小伙子们都表现出了极大的意愿。我现在必须根据某些匹配的特性找到最佳解决方案。”

米兰被拒绝了一个点球，罗马尼奥利的头球击中萨米尔的手臂，在VAR检查后没有点球判罚。

“我们对结果感到很恼火，但如果我们在点球点扳平比分，我的评价也不会有什么不同。”詹保罗补充道：“我必须做一些认真的分析，看看球队在哪些方面需要改进，哪些方面做得很好。我必须客观。也许判点球能扳平比分，但这不会让我得到任何不同的评价。当你输了的时候，总会出现有争议的问题，但是我们必须把注意力集中在我们自己身上——希望踢得比今天更好，同时不要忘记自己是主角。我们只有通过努力才能做到这一点。”