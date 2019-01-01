出师不利 孔帕尼安德莱赫特教练生涯败仗开局

这位球员兼教练在离开曼城后的第一场比赛中猛然醒悟，他在比利时职业联赛的主场被地位低下的奥斯坦德给震惊到了。

文森特·孔帕尼在安德莱赫特的球员兼教练生涯并没有按计划开始，因为他的球队在主场1-2输给了小球队奥斯坦德。

在比利时职业联赛的首场比赛中，安德莱赫特通过米歇尔·弗拉普(Michel Vlap)率先取得领先，但在与去年倒数第三名的球队的比赛中，安德莱赫特被逆转了。

罗纳德·巴尔加斯在20分钟后扳平比分，下半场替补上场的萨卡拉在比赛还剩15分钟时攻入制胜球。

这位前曼城队长打满了90分钟，而他的老队友萨米尔·纳斯里在最后半小时上场，但没有发挥出任何作用。

纳斯里在伊蒂哈德和孔帕尼一起同场6年，于上赛季下半赛季回到了西汉姆联，但是在仅仅为铁锤队出场5次之后，他意识到可能需要恢复到完全的健康状态。

对于33岁的孔帕尼来说，这是一个突然的觉醒，并且是一个早期的提醒，足球管理并不像看上去那么容易。

他与比利时最成功的俱乐部签订了一份为期三年的合同。在上赛季历史性的三冠王之后，他决定离开曼城。

在对阵莱斯特的比赛中，他帮助球队击退了利物浦对冠军的无情挑战，并足以让他相信，不太可能看到一个更好的时机来结束自己的职业生涯。

曼城主帅瓜迪奥拉是否会在电话中给出一些建议，这很有可能是他们之间的问题，但如果孔帕尼真的想从别处寻求建议，他的电话里有一份令人羡慕的高层管理联系名单。

无论如何，他在曼城的各种成功意味着一次失败并不足以让他过分担心，尤其是在他的新球队正处于一个不同寻常的教练环境的情况下。

安德莱赫特将在下周末前往客场做账，他们正在寻找自2017年以来的首个职业联赛冠军。他们总共获得了34个联赛冠军，是他们最接近的对手的两倍还多，而卫冕冠军根克在去年之后只获得了他们第四个冠军。

安德莱赫特将主场迎战他们本赛季的第一场德比，在9月1日的第六比赛日主场迎战标准列日。