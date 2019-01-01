出场40+仍不满足 曼城标王抱怨出场时间少

曼城创纪录签下的球员利亚德·马赫雷斯公开抱怨比赛时间不够——尽管他在处子赛季出场42次。

身价6000万英镑的马赫雷斯在曼城最近三场比赛中都是替补球员，而这三场比赛都处于赛季的关键阶段。

《体育邮报》了解到，在此之前，马赫雷斯曾在俱乐部的曼城足球学院训练中心表达过他的不满。

这位28岁的球员认为他的技术能力应该在英超联赛中有不止13次的首发，尽管他的表现水平在这一年中一直在波动。

自从去年7月从莱斯特城转会以来，他在26场联赛中打入6球，助攻3次。他在所有比赛中打入的11个进球中，有4个是在对阵低级别联赛对手时打进的。

瓜迪奥拉在曼城欧冠四分之一决赛输给托特纳姆热刺的第一回合比赛中，让这位阿尔及利亚国脚取代萨内首发，但他对比赛影响甚微。

上个月在足总杯客场对阵斯旺西的比赛中，马赫雷斯同样表现不佳，在曼城落后两球的情况下被换下。在去年10月在安菲尔德0-0战平利物浦的比赛中，马赫雷斯最后时刻罚丢点球。

瓜迪奥拉一直认为马赫雷斯训练得很好。曼城主帅公开向他道歉，并声称他对这名边锋缺乏首发感到“难过”，但同时也提到了斯特林和贝尔纳多·席尔瓦的状态。

这两名攻击手都入围了PFA年度最佳球员的候选名单，他们都是曼城不可或缺的球员。2016年，马赫雷斯在莱斯特城赢得了该奖项。

斯特林本赛季已经打入17粒联赛进球，仅落后于塞尔吉奥·阿圭罗2粒，而贝尔纳多·席尔瓦则在右路给球队带来了活力，并经常突破防守。