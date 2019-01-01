出场寥寥 克鲁伊维特建议法蒂回到巴萨B队

这位拉马西亚的主管认为这名年轻球员可能不得不回到B队，因为在成年队的正常比赛时间可能是有限的。

巴萨青训部主任帕特里克·克鲁伊维特表示，年轻的边锋安苏·法蒂可能不得不回到巴塞罗那B队，这样才能在一周又一周的比赛中发挥作用。

这位青少年球员总共参加了8场西甲联赛，还两次在欧冠出场，成为欧洲足坛最具前途的年轻球员之一。

然而，克鲁伊维特认为法蒂的发展最好是回归B队一段时间，因为他只在巴尔韦德的首发阵容中出现过三次。

当被问及法蒂在诺坎普的进展如何时，克鲁伊维特告诉《SPORT》：“更多的是由（体育总监）埃里克·阿比达尔和（他的助理雷蒙）普拉内斯来监督。我们彼此沟通得很好。如果所有一线队的球员都达到100%的状态，我有一种感觉，那就是他必须为巴萨B队效力才能得到一些上场时间。我们在周末也看到了佩雷斯的表现。”

巴尔韦德在诺坎普的未来最近引起了很多猜测，荷兰主帅科曼被认为是他的潜在继任者。

然而，克鲁伊维特依然对西班牙人充满信心，而且他拒绝被任何关于在不久的将来更换巴萨主教练的传言所左右。

“出于对巴尔韦德的尊重，我不想表达立场。”他说：“罗纳德是一个非常好的教练，他在荷兰国家队表现得非常好。未来有一天？我不知道，也许吧，但我坚持，出于对巴尔韦德的尊重，我不想在俱乐部有教练在职的时候谈论其他教练。”