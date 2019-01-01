出人意料 纳英戈兰接近重返卡利亚里

前比利时国脚不在孔蒂在国际米兰的计划之中，他似乎已经准备好回答他的老东家。

拉德贾·纳英戈兰将在今年夏天离开国际米兰，回到卡利亚里。

纳英戈兰最初在卡利亚里效力了四年，2014年转会罗马，成为意甲最受尊敬的中场球员之一。

这位比利时国脚中场上赛季离开了永恒之城加盟了国际米兰，在那里他经历了一个起起伏伏的赛季。

在孔蒂的执教下，他的表现已经不符合球队的要求，现在他将以一年的合同回到撒丁岛，结束在米兰的停留，回到他的老东家。

纳英戈兰在2010年至2014年期间为卡利亚里效力，在从乙级球队皮亚琴察加盟后出场131次。

其他意甲俱乐部，包括佛罗伦萨和桑普多利亚都曾向纳英戈兰示好，但他与卡利亚里的私人关系最终胜出。

意大利天空体育报道两家俱乐部之间的交易已经完成，纳英戈兰已经同意转会

卡利亚里俱乐部主席托马索·朱里尼在周四飞往米兰就这名球员进行谈判后证实了这一消息。

朱里尼周四表示:“我们将在周五进行更新，但对纳英戈兰来说，回归将是世界上最美好的事情。他和我一起在国米总部吗?是的。”

他的整个职业生涯都在意大利踢球，在罗马效力期间四次入选意甲最佳阵容。

卡利亚里已经有了一个繁忙的转会窗口，他们把巴雷拉卖给了国米，并从那不勒斯签下了罗格。博卡青年队中场南德兹也有望很快转会到卡利亚里。