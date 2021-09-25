出于安全和隐私考虑 C罗加盟曼联后不得不再次搬家

出于安全考虑，这位前锋不得不更换住所——尽管有传言说吵闹的绵羊是罪魁祸首

C罗的回归在球场上进行得很顺利，但也有一些小插曲，这位超级前锋在豪宅住得不舒适后被迫再次搬家。

C罗在8月底回到了曼联，在他回到曼联后的头三场比赛中都有进球，看起来他已经激励了俱乐部。

然而，自从回到英格兰后，C罗在球场外还有一些重要的问题需要处理——尽管并不是所有的事情都像其他地方报道的那样。

自从回到曼彻斯特后，C罗不得不搬家，因为他第一处房产的花园可能会被邻近的房产所忽视，曼联认为这对他们的明星球员构成了安全风险。

C罗从尤文图斯转会到曼联后被隔离，但他通过在家训练保持了健康。然而，曼联发现他的花园可以被路人看到，这可能会损害他的隐私或使他的安全处于危险之中。

据《太阳报》报道，这位五次金球奖得主对他原来的豪宅不满意，因为附近的绵羊叫声让他睡不着。这个豪宅有7个床位，价值300万英镑。然而，曼联的消息来源证实这不是真的。

不过，C罗被家畜惹恼的想法一直是一个梗，尤其是他的前队友、前曼联后卫埃弗拉就很喜欢拿这件事调侃C罗。

埃弗拉在Instagram和Twitter上发布了一段奇怪的视频，视频中他驾驶着一艘装满羊的船，标题是：“别担心，兄弟，我要把我的羊从你家搬远一点。”

现在C罗已经搬进了柴郡的一处新房子，原来的主人是前曼联前锋安迪-科尔。

C罗的女友乔治娜和他的四个孩子现在也和他在一起，他们现在终于可以安定下来了。

在离开尤文图斯去曼联之前，罗纳尔多住在意大利北部两座相连的别墅里。

据报道，这位葡萄牙队长的家位于都灵市中心的大马德雷迪奥山上，正如你所料，这里只能通过一条私人道路前往。

对于C罗来说，隐私显然是一个重要的考虑因素，建筑周围点缀着茂密的树叶和植被，避免了人们的窥探。