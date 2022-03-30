凯西与米兰的爱情故事已经结束 但巴萨真的适合他吗？

八年前，科特迪瓦主教练帕特里斯-博梅尔第一次现场观看弗兰克-凯西比赛。

那时，凯西是一名中后卫，是科特迪瓦U20国家队的队长，博梅尔明白了原因。

突出的不仅仅是凯西的质量，还有他的领导能力。他话不多，但他是一股极具支配性的力量和一个有威严的人物。

博梅尔最近告诉《米兰体育报》："我立刻就爱上了凯西这个球员。"

与博梅尔一样，AC米兰的球迷们也同样迅速地被凯西迷住。

2017年，凯西从亚特兰大来到米兰时还未满21岁，但不久之后，红黑军团的球迷们就给他起了一个外号叫"总统"。

2020年9月，面带微笑的凯西告诉意大利天空体育：“这是因为我是更衣室的老大。”

不过，现在很少有球迷还称呼凯西为"总统"；许多米兰球迷更喜欢对他吹口哨和发出嘘声。

米兰球迷的敌意是可以理解的。

即使话语在以金钱为导向的现代足球中毫无价值，但凯西在代表科特迪瓦参加去年夏天的奥运会之前发表的言论让米兰的支持者们感到振奋。

"当我回来的时候，我会解决一切问题，"他当时在接受《米兰体育报》采访时发誓说。"我只想要留在米兰。体育总监保罗-马尔蒂尼知道我的想法。我想成为米兰的终身'主席'。”

然而现实是，他将在本赛季结束后以自由转会的方式加入巴塞罗那。

这对米兰来说是一个残酷的打击，去年夏天，他们已经有另外两名一线队常客自由转会离队——多纳鲁马和恰尔汗奥卢。

在诺坎普，凯西每个赛季将获得650万欧元的收入——这只比米兰给他开出的续约合同优厚一点。

不过，未能就续约达成一致并不是因为凯西的工资，而是他的经纪人要求的佣金。

在这个意义上，这与去年发生在多纳鲁马的经纪人拉伊奥拉身上的情况非常相似。

米兰对这位门将的离开感到难过，因为他从16岁起就一直是一线队的主力，但米兰对自己的强硬立场并不后悔。

毕竟，他们已经用出色的迈尼昂取代了多纳鲁马，并将乐观地认为马尔蒂尼和其他高层可以在转会市场上完成另一笔出色转会，填补凯西离队留下的空白。

多纳鲁马在新东家巴黎圣日耳曼挣扎于复制自己在2020年欧洲杯上的出色状态，并因此时而无缘首发。

那么，凯西有可能在加泰罗尼亚遭受类似的命运吗？

正如够力足球之前报道的那样，巴萨很努力才说服这位科特迪瓦国脚转会到诺坎普，因为他还有许多其他追求者。

请记住，这是一个长期以来被认为会转会到英超联赛的球员。

2017年凯西曾差点加盟桑德兰，但劳工证问题导致这笔交易流产，而他随后多次与阿森纳、热刺和曼联等球队传出绯闻，上赛季他在米兰客战曼联的比赛中表现抢眼。

但是，哈维似乎已经说服凯西下赛季在西班牙继续他的俱乐部生涯。

根据巴塞罗那当地媒体的报道，哈维已经和这位中场球员通过电话，解释了球队为他设想的角色。

哈维希望将凯西加入他的阵容是可以理解的。

凯西可能不符合典型的巴塞罗那中场的形象，但这正是哈维想要他的原因：他不同于目前巴萨阵中的任何其他球员。

除了技术出众之外，他还拥有布斯克茨、德容、佩德里、尼科-冈萨雷斯、普吉和加维等人根本不具备的身体素质。

他也是出色的多面手。

凯西实际上是作为中后卫出道的，但当他在2015年租借到切塞纳时，当时的切塞纳主帅马西莫-德拉戈直接意识到，这个少年有必要的技能、视野和智慧，可以踢球场上更靠前的位置。

他回到亚特兰大后成为一名完全不同的球员，在加斯佩里尼的带领下，他达到了一个全新的水平。

由于皮奥利的专业指导，凯西在米兰也继续成熟起来，本赛季皮奥利甚至曾让凯西出现在进攻三叉戟中。

事实上，凯西更有可能在巴萨获得一个更具进攻性的中场角色，而不是被要求取代布斯克茨在后腰上的位置。

不过，尽管凯西有如此多的能力，不可否认的是我们很难看到他在诺坎普成为一个有保障的首发球员，至少在初期无法做到，因为像佩德里和加维这样的小将水平太高了。

然而，人们相信凯西被巴萨视为一个非常有价值的选择，特别是在球队最艰难的比赛中。

不过，非常值得指出的是，凯西本赛季的表现一点都不好。他在意甲任何主要类别的中场球员数据中都没有好的排名，无论是进攻数据还是防守数据。

他有5个进球，但他看起来一点也不像上赛季带领米兰重返欧冠的那个人，当时他打进了13球。

一些人认为，合同争议造成了凯西状态的细化，而博梅尔认为，凯西应该在奥运会后休息更长时间。

他总是说，如果"科特迪瓦是一辆法拉利，凯西就是我们的引擎"。

他显然仍然迷恋着八年前他一见钟情的那个球员，而毫无疑问，巴萨球迷也会很快爱上他。