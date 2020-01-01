凯恩转会尤文？热刺传奇莱因克尔：我不信

这位前热刺传奇前锋认为有关这位高产英格兰国脚的转会传闻只是捕风捉影的“猜测”。

热刺、英格兰传奇前锋加里·莱因克尔并不相信意大利媒体报道的有关哈里·凯恩将在今夏转会尤文图斯的传闻，他认为这些都只是捕风捉影的猜测。

由于热刺无法各条战线上争冠且很难进入下赛季的欧冠，人们对这位顶级前锋在白鹿巷的未来产生了诸多疑问。

这一转会确实有可能发生，因为在穆里尼奥从波切蒂诺手中热刺帅位之后，并没有如外界猜测一般，帮助球队闯入足总杯和欧冠决赛。

其他球队

考虑到这一点，关于凯恩和他想要转会的新谣言已经被点燃。

这名26岁的球员从新年开始就因腿筋受伤远离了赛场，而现在，英超联赛又因冠状病毒疫情的爆发而停摆，凯恩也因此被剥夺了重返赛场的机会。

当谈到夏季转会时，他仍然是媒体关注的焦点，据说意甲豪门尤文图斯已经加入了凯恩追求者的行列，他们正在密切关注球员在热刺的情况，并计划在今夏与曼联和皇马进行竞争。

然而，莱因克尔认为这些报道并没有什么实质性内容，他在社交媒体上发帖称:“这些报纸说了很多关于凯恩转会的事情，但他们没有任何实质性线索，所有的一切都只是一种猜测，赶紧拉倒吧……”

根据此前的报道，凯恩确实正在考虑转会的问题，他想要加盟一支新的有竞争力的俱乐部，重新起步。

作为热刺青训系统的代表性人物，凯恩一直忠心于这家给自己职业生涯带来重大突破的俱乐部。不过，目前他已经到了职业生涯最关键的阶段，他想要看到自己不俗的能力得到切实而成功的回报。

毫无疑问，凯恩是热刺的明星球员，与此同时他也是负责鼓舞英格兰队军心的队长，并且已经帮助三狮军团逐渐走上了正轨。

目前并没有明显的迹象表明凯恩将在今夏离开热刺，但外界对他的兴趣可能会有所提高。

任何报价都将考验热刺的决心，并迫使凯恩做出一些重大决定，如果凯恩的转会大门在伦敦被打开，尤文、曼联和皇马都有能力将其挖走。