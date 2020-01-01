凯恩转会尤文？热刺传奇莱因克尔：我不信
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热刺、英格兰传奇前锋加里·莱因克尔并不相信意大利媒体报道的有关哈里·凯恩将在今夏转会尤文图斯的传闻，他认为这些都只是捕风捉影的猜测。
由于热刺无法各条战线上争冠且很难进入下赛季的欧冠，人们对这位顶级前锋在白鹿巷的未来产生了诸多疑问。
这一转会确实有可能发生，因为在穆里尼奥从波切蒂诺手中热刺帅位之后，并没有如外界猜测一般，帮助球队闯入足总杯和欧冠决赛。
考虑到这一点，关于凯恩和他想要转会的新谣言已经被点燃。
这名26岁的球员从新年开始就因腿筋受伤远离了赛场，而现在，英超联赛又因冠状病毒疫情的爆发而停摆，凯恩也因此被剥夺了重返赛场的机会。
当谈到夏季转会时，他仍然是媒体关注的焦点，据说意甲豪门尤文图斯已经加入了凯恩追求者的行列，他们正在密切关注球员在热刺的情况，并计划在今夏与曼联和皇马进行竞争。
然而，莱因克尔认为这些报道并没有什么实质性内容，他在社交媒体上发帖称:“这些报纸说了很多关于凯恩转会的事情，但他们没有任何实质性线索，所有的一切都只是一种猜测，赶紧拉倒吧……”
根据此前的报道，凯恩确实正在考虑转会的问题，他想要加盟一支新的有竞争力的俱乐部，重新起步。
作为热刺青训系统的代表性人物，凯恩一直忠心于这家给自己职业生涯带来重大突破的俱乐部。不过，目前他已经到了职业生涯最关键的阶段，他想要看到自己不俗的能力得到切实而成功的回报。
毫无疑问，凯恩是热刺的明星球员，与此同时他也是负责鼓舞英格兰队军心的队长，并且已经帮助三狮军团逐渐走上了正轨。
目前并没有明显的迹象表明凯恩将在今夏离开热刺，但外界对他的兴趣可能会有所提高。
任何报价都将考验热刺的决心，并迫使凯恩做出一些重大决定，如果凯恩的转会大门在伦敦被打开，尤文、曼联和皇马都有能力将其挖走。