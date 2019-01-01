凯恩觊觎欧国联冠军：赢得第一个有利于赢得第二个

这位热刺前锋期待着帮助三狮军团在2020年欧洲杯上终结多年来对于冠军的痴痴等待。

哈利-凯恩希望三狮军团能够在2019年欧国联比赛中再创佳绩，并且在2020年欧洲杯上实现捧杯。

英国兰国家队刚刚度过了一个完美的2018年，他们进入了世界杯半决赛，并且从死亡小组中突围进入了欧国联决赛。

尽管欧国联的比赛并非传统的重要锦标，但凯恩还是希望三狮军团能够在赛季末有所斩获，索斯盖特的球队将在四强战中遭遇荷兰。

这位英格兰队长告诉《每日电讯报》：“欧国联是争取冠军的一个机会，假如我们能够赢得一个冠军，那么赢得第二个就会容易一些。这将真正带给我们信心，并且让我们相信自己能够进入欧洲杯。”

“我们以不错的位置进入到2019年，希望我们能够把这样的优势带到欧国联之后的欧洲杯上。世界杯感觉上像是一个开端，这是最重要的。”

“这个夏天很激动人心，但最最关键的是我们取得了进步。”

“当我们回首世界杯的时候，我们本可以拿出更好的变现，而这都将成为我们的动力，让我们在未来的比赛做出改变。”

“我们打出了一些精彩的比赛，客场击败西班牙，主场战胜克罗地亚，我们仍在尽可能做得更好，就像我们在2018年夏天所做的那样，这将使我们更加出色。”

英格兰在1966年世界杯后就再未染指过任何世界大赛冠军，尽管他们在1990年世界杯上晋级半决赛，并且在96年欧洲杯上杀入四强，但俄罗斯世界杯上的战绩已经是近年来最佳。