凯恩：范戴克很棒 但他和利物浦并非不可战胜

这名荷兰后卫在利物浦上升到英超榜首的过程中表现的很稳定，但是热刺球星相信他的球队能够击败他们。

哈里·凯恩坚持认为托特纳姆热刺可以证明维吉尔·范戴克和利物浦是可以战胜的，上赛季的欧冠决赛对决将在本周日重演。

凯恩将在安菲尔德领衔锋线，这是他的球队为6月在马德里0-2失利复仇的第一步。

在那场比赛中，红军后卫范戴克让凯恩孤立无援，并在不到一周后的欧国联比赛中帮助荷兰队冻结英格兰队长。但凯恩对此毫无惧色。

“范戴克是一个出色的后卫，但他不是不可战胜的，利物浦也不是不可战胜的。”凯恩说：“我们必须专注于自己。任何球队都可能在任何一天被击败，我们必须确保在安菲尔德做到这一点。作为一名前锋，在球场上不只是一对一；这里面有很多东西。范戴克是一名出色的后卫，他在利物浦度过了美妙的几年。从我的角度来看，我只需要踢我的比赛、做我的动作、做我的跑动、尝试得分和助攻。说到底，这是一场团队比赛，所以我们都必须互相配合，这是我们的主要目标。”

在本赛季的大部分时间里，热刺表现平平，但在周中5-0战胜贝尔格莱德红星后，他们获得了宝贵的士气提升。

他们在英超联赛的表现远没有那么令人信服，但主教练毛里西奥·波切蒂诺仍然对作客领头羊充满热情。

“对我来说，去那里是一种快乐，在安菲尔德这样的球场踢球就是动力——这总是美妙的。”波切蒂诺告诉天空体育：“当你有机会踢这种比赛时，你会心存感激，因为你永远不知道自己是否还有机会再踢一次。”