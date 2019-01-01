凯恩：英格兰失利敲响警钟 但我们不慌

三狮军团在43场资格赛中首次失利，但他们的队长并不认为现在是担忧的时候。

哈里·凯恩认为，英格兰在2020年欧洲杯预选赛中输给捷克是一个警钟，但他坚称没有必要恐慌。

英格兰在客场1-2输给捷克后，在A组与对方同积12分。这是英格兰自2009年0-1输给乌克兰后，43场比赛以来首次在预选赛中失利。

凯恩承认他们的表现不够好，但是他说在欧洲的顶级赛事中没有轻松的比赛。

“我认为这取决于我们。”凯恩告诉ITV体育：“我们在客场取得完美开局。我们在球的处理上很马虎，我们移动的速度没有平常那么快。在欧洲的每一场客场比赛都很艰难。他们在后场有很多人，有时候球场不太好踢，但这不是借口。”这是一个警钟，但我们处于有利地位。”

尽管遭遇挫折，英格兰仍然是小组出线的热门，如果周一战胜保加利亚，他们将获得明年夏天欧洲杯的参赛资格。

凯恩已经戴着英格兰队长袖标打进了20个进球，他在下半场的表现中看到了积极的一面。

他把周一在索菲亚的比赛看作是纠正周五糟糕表现的机会。

“”下半场的表现更好。”他补充道：“我们有几次机会打破僵局，但我们没有，不幸的是我们在最后送出了一次机会。肯定还有很多工作要做。我们太轻易把球送给别人了，我们必须去看一看。没必要恐慌，我们周一还会再次起航的。”