凯恩：热刺有能力成为英超冠军

在首战赢下维拉后，凯恩对于热刺的新赛季充满了信心。

虽然上赛季欧冠决赛，波切蒂诺的球队不敌利物浦无缘最终捧杯，而在英超积分榜上，他们最后也只收获了第四名的成绩。

但新赛季伊始，北伦敦球队就在首个英超主场比赛中，3-1击败升班马维拉。

赛后凯恩在接受采访时表示，热刺完全有能力在这个赛季追赶英超卫冕冠军曼城和欧冠卫冕冠军利物浦。

这位英格兰射手说道：“我们必须确保我们有一个好的开始。周日晚上的利物浦和周六中午的曼城已经打下了这一基础。所以我们要尽可能地向他们看齐。”

“我们完全相信我们可以一路走下去，但前面还有很长的路要走。这就是为什么我们要进行引援的原因，我们要增强阵容的实力，俱乐部更强的竞争力去争取排位。这就是我们所做的。”

“我们已经拥有了一支出色的，对胜利充满渴望的球队。每个人都很健康并且准备就绪。球员们都希望能够带来影响力，而他们也的确做到了。如果我们想收获一个不错的赛季，这对我们来说就非常关键了。”

“当然这只是开始。当冬天来临，大量比赛层出不穷，我们需要每个人都尽可能为球队做出贡献。”

热刺在上半场比赛中被维拉先入一球，但转会传闻缠身的埃里克森替补出场，为球队注入了新的活力。这位丹麦国脚此前被传可能转会红魔曼联，但现在看来只可能前往西甲，皇马与马竞都据说对他有意。

对于埃里克森的未来，凯恩继续说道：“显然我和克里斯一起踢球已经五六年的时间了，我们都知道他的能力，助攻，传球，破门。”

“不管他首发还是替补，最重要的是为球队贡献一切。”

“显然对于他的未来产生了一些猜测，但当他还在这里的时候，他很努力地训练，比赛。未来自有定数，但我们很高兴能够拥有他。”

