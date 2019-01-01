凯恩：热刺仍能夺欧冠 去年已让很多人打脸

这位英格兰前锋支持他的俱乐部从最近的困境中走出来，为欧洲的荣誉而奋斗。

托特纳姆热刺队长哈里·凯恩相信他的球队仍然可以在欧冠中取得成功，即使他们在2019-2020赛季开局糟糕。

毛里西奥·波切蒂诺的热刺打入了上赛季的欧冠决赛，但在本赛季的前11场比赛中仅赢得3场，在英超积分榜上排名第11位。

热刺在B组中排名第二，他们将做客贝尔格莱德红星队。凯恩知道，如果热刺在周三的比赛中获胜，他们的出线形势将会非常乐观。

“我们正在努力争取胜利。即使是在周日，我们也曾以1-0领先，试图保持住，这可能是一场重要的客场胜利，但我们显然还是丢球了。”《每日星报》援引凯恩的话说。

他说：“我们现在还不能完全达到那个目标，我们还不能完全越过那条线。这与我们队中的战斗无关。这只是魔咒之一。我们所能做的就是试着把它纠正过来。很明显，去年的欧冠对我们来说太棒了。我们比很多人想象的走得更远。我们必须努力找到一种持续赢得比赛的方法。我们是来赢得奖杯的。如果我们在球队能赢得一个奖杯，我们将会看到成功。我们还能一直走下去吗？我想是的。看看我们去年在小组赛阶段的起步和发展，我们证明了很多人都错了。我们现在的处境更好了。”

托特纳姆热刺上个月在伦敦以5-0击败了红星，凯恩攻入两球，但是这位前锋知道在塞尔维亚的比赛中将是一个更加严峻的考验。

他说：“一些曾经在那里踢球的人告诉我，这将是一场真正充满敌意的比赛，一种真正敌视我们的气氛，但这就是欧冠之夜的意义所在。”

凯恩在本赛季的三场欧冠比赛中打进四球，并且在十场英超联赛中打进六球。