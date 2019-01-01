凯恩：新教练穆里尼奥向我征询关于球队的建议

根据俱乐部队长的说法，一个在之前的角色中以固执著称的人已经在热刺磨合得很好了。

哈里·凯恩希望能与热刺新主帅穆里尼奥建立起牢固的关系，他说葡萄牙人一直在向他征求对球队的建议。

穆里尼奥在波切蒂诺最近被解雇后接手了北伦敦的球队，并在他短暂的执教生涯中见证了球队状态的上升，在击败奥林匹亚科斯进入欧冠16强之前，他带队在客场战胜西汉姆的比赛中取得了罕见的胜利。

这位前切尔西和曼联的主教练是一个出了名的分裂人物，以他的心理战和与球员的分歧而闻名。然而，凯恩赞扬了穆里尼奥到目前为止的工作，并说他一直在和穆里尼奥密切合作，从而从球队中获得最佳表现。

“现在还为时过早，”凯恩在周二4-2战胜奥林匹亚科斯后说。“到目前为止，我们的关系很好，我们交谈，我们试图帮助球队。显然，我是一个领导者，他期待我的感受和对于团队的建议。”

“当你赢得比赛时，这肯定会帮助你的关系。希望我们能建立牢固的关系。”

“我们都想赢得重大比赛。这是球队的目标，也是教练的目标。希望今年我能帮助他做到这一点，看看我们能走多远。”

“他是一个新教练，他来这里还不到一个星期，他已经打了两场比赛。到目前为止，我们都在努力节省精力，尽量不要因为比赛而让球员们过度工作。”

“但是很明显我们还有很长的赛季要走，所以我相信我们会在接下来的几周相互了解，并实现他对我们球队的期望。两场比赛两胜，这是一个积极的开始，所以我们希望它能继续下去。”

通过确保在淘汰赛阶段的位置，热刺将希望能在前往巴伐利亚时减轻一些压力，并恢复一些自2-7惨败给拜仁慕尼黑后的自豪感。

在去年进入欧冠决赛后，凯恩非常清楚自己球队的实力，并敦促队友们在经历了2019-20赛季糟糕的开局后，保持高强度。

“重要的是我们晋级了，我们不想等到最后一场比赛才见分晓，”凯恩补充道。“在0:2落后奥林匹亚科斯之后，这是一个令人失望的开始，但值得赞扬的是，小伙子们在下半场发挥出色，并取得了胜利。”

“我们知道去年在淘汰赛阶段我们做了什么，我们必须带着积极的能量，尝试做类似的事情，走得更远。我们有一支高质量的队伍，这是毫无疑问的——我们拥有欧洲最好的球队之一。”

“在足球比赛中，当事情不像你想的那样时，你很容易会降低自己的水平，最终你会进入一个恶性循环，你必须把重拾自己的状态。前几场比赛我们做到了，但我们知道我们还有很多艰苦的工作要做。”