凯恩：我们所有人都尽力了 这不是属于英格兰的夜晚

这位英格兰队长谈到了决赛输球的痛苦，同时他为罚丢点球的队友辩护

英格兰队长哈里-凯恩表示，欧洲杯决赛点球输给意大利的事情将困扰英格兰球员们整个职业生涯，他称这场失败是“世界上最糟糕的感觉”。

今天凌晨，英格兰在120分钟比赛里与意大利1-1战平，点球大战中，拉什福德、桑乔和萨卡先后罚丢点球，最终意大利击败了三狮军团，夺得队史第二座欧洲杯冠军。

凯恩赛后告诉BBC：“我已经尽力了，球员们也已经尽力了。当你输掉点球时，那就是世界上最糟糕的感觉。这不是属于我们的夜晚，但我们在这届赛事中的表现是梦幻般的，我们应该昂起头来。”

“现在我们当然会感到受伤，这种痛苦将持续一段时间，但我们在正确的轨道上，我们正在成长，希望明年我们能取得突破。”

“作为一个团队，我们应该为自己所取得的成就感到非常自豪。我们都是赢家，也都想赢，所以这可能会伤害我们一段时间，也会伤害我们以后的职业生涯，但这就是足球。我们从俄罗斯世界杯之后取得了很好的进展，现在是继续下去的时候了。”

凯恩还捍卫勒罚丢点球的拉什福德、桑乔和萨卡，他说道：“你必须昂首挺胸，这是一届梦幻般的大赛，任何人都可能罚丢点球，我们赢球是一起赢的，输球也是一起输的。”

“我们将从中学习并成长，这些小伙子们会从中成长起来的，这将给我们在明年的世界杯中带来更多的动力。我们的对手是一支非常优秀的球队，我们有一个完美的开局，或许球队有时候回撤得太深。意大利有很多的控球，我们看起来把场面控制得很好，他们并没有创造太多的机会。”

“他们利用定位球取得了突破，在那之后，比赛就是五五开的局面。在加时赛中，我们越踢越好，并有几个50/50的机会。”

“点球就是点球，我们经历了一个过程，球员们尽力了，只是今晚并不属于我们。”