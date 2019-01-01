凯恩：我们不再年轻 哑火热刺没有借口

这位热刺前锋承认球队在2019-20赛季的开局还不够好，要靠球员们来拯救这个赛季，否则就太晚了。

哈里·凯恩承认托特纳姆热刺在2019- 2020赛季已经没有借口了，波切蒂诺的球队在英超联赛中跌跌撞撞，并在联赛杯上耻辱地输给了科尔切斯特。

在上赛季进入欧冠决赛并取得了联赛前四的成绩后，热刺希望在本赛季延续这种势头。但热刺在联赛中已经丢掉8分，而另一条通往奖杯的道路在联赛杯中被切断。

球星前锋凯恩承认热刺还不够好，他告诉天空体育：“我想说这令人失望，我不认为这背后有任何隐藏的东西。在前七场比赛中只赢两场并不是我们前几年设定的标准。很明显，对曼城和阿森纳的两场平局并不是糟糕的结果，但是2-0领先阿森纳后被逼平确实是一个糟糕的结果。这个赛季我们把自己放在了很好的位置上，只是我们没有像前几年那样终结比赛或者找到赢球的方法。”

“这是一个令人失望的开局，但有很多比赛可以扭转局面，从周六（对南安普顿）的比赛开始。（比赛管理）是我们需要变得更好的东西，当我们在比赛中领先时，我们需要更有信心，终结比赛，不管我们是传丢了球还是保持控球，只要适合比赛就行。我们不再缺乏经验，不再年轻，借口不再存在。这是我们球员的责任。”

虽然热刺到目前为止都很沮丧，但时间还是对他们有利的。尽管波切蒂诺的球队已经落后榜首利物浦10分，但凯恩相信球队仍能挑战冠军。

这位英格兰国脚补充道：“如果现在是1月或2月，人们会说我们不可能夺冠。显然，这不是一个理想的开始，但更奇怪的事情已经发生了。你永远不能把自己排除在外，除非这件事已经结束。”