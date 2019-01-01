凯恩：我一直想成为世界最佳球员

热刺前锋凯恩表示自己一直致力于证明质疑者们低估了自己，并称他的梦想是成为世界最佳球员。

热刺前锋凯恩表示自己一直热衷于打质疑者的脸，而这正是不断激励他成为世界第一前锋的动力源泉。

2018年凯恩表现依然出色，这一年时间里他共为俱乐部和国家队出场63次，打进42球，他的进球帮助热刺杀入了联赛杯半决赛以及欧冠16强，并且成为英超的争冠球队之一。

去年夏天，这位25岁的英格兰前锋加冕为世界杯金靴，帮助英格兰国家队杀入四强，这是三狮军团自1990年以来最好的世界杯成绩。然后在11月，凯恩又打进制胜球，帮助英格兰击败克罗地亚，杀入欧洲国家联赛决赛圈。

虽然在门前表现出色，但凯恩仍然觉得他需要继续证明自己，这与他大器晚成不无关系，年轻时，凯恩曾被租借到莱顿东方、米尔沃尔、诺维奇和莱斯特城等低级别球队，并在2014-15年才成为了热刺的主力。

对此凯恩说道：“所有球员都有不同的发展轨迹，一些人很早就成名，他们技术精湛，天赋极高，这些都是肉眼可以看到的。我？我必须先外租，在其他球队证明自己，然后回来坐板凳，等待证明自己的机会出现。”

“在我整个职业生涯期间，我都必须不断证明人们对我的批评是错的，这几乎成为了压在我肩膀上的重担。这一直是内心激励我前进的动力，不管是向主帅、朋友、家人还是球迷证明，这都是让我拿出最佳表现的原因。”

“我的梦想是在最高水平的赛事踢球，我想成为最高级别的球员，我宁愿在这条路上失败，也不愿意因为害怕失败而降低对自己的要求，我会尽一切努力去成为最佳球员，这正是你所需要的心态。”

谈到英格兰在世界杯中的表现时，凯恩说道：“这依然让人受伤，但我们想要利用这种挫败感，去在两年的时间里做得更好，以更好的姿态迎接欧洲杯，还有四年后的世界杯。但我不会说谎，俄罗斯世界杯止步四强的事实会伴随我们一生，我们唯一能做的就是在下一次做得更好。”

“这是我永远永远也不会忘记的一段经历，球迷和媒体也不会忘记的，希望这不是我们接下来20年最好的大赛成绩，希望接下来还有更多的好结果，我真心觉得英格兰可以做到。”