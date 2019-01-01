千场之夜 凯恩成为英格兰历史进球最多的队长

这名托特纳姆热刺中锋在温布利的上半场就上演帽子戏法，在此过程中他的名字被载入了球队历史纪录。

哈里·凯恩成为英格兰国家队历史上进球最多的队长，他在周四对阵黑山的比赛中上演了帽子戏法。

三狮军团凭借在温布利球场上半段的出色表现，锁定了明年夏天欧洲杯的入场券。

利物浦中场张伯伦在第11分钟时首开纪录，7分钟后凯恩打进了他当晚的第一个进球。这名托特纳姆前锋在第24分钟再入一球，接应本·齐尔维尔的角球头球破门。曼联球员马库斯·拉什福德将优势扩大到4球，然后凯恩在半场哨声响起前便完成了他的帽子戏法。

这位现任三狮军团的队长成为了国家队历史上进球最多的出场队长（24球），同时也是第一位连续在温布利球场上演帽子戏法的球员——在9月7日对阵保加利亚的比赛中，他也打进了三球。

凯恩在英格兰队的进球榜榜上也从第12位上升到第6位，超越了史蒂夫·布鲁默、维维安·伍德沃德、弗兰克·兰帕德、汤姆·芬尼、阿兰·希勒和纳特·洛夫特豪斯紧随其后。

这名26岁的球员目前在国家队打进31球，还需要9个进球才能追平排在第五位的迈克尔·欧文，以22个进球落后于排在榜首的韦恩·鲁尼。

与此同时，莱斯特城的齐尔维尔是自2009年6月格伦·约翰逊对阵安道尔以来，首位在一场比赛中贡献三次助攻的英格兰后卫。

英格兰队精彩地庆祝了他们历史上的第1000场比赛，尽管缺少关键人物拉希姆·斯特林，年轻的首发十一人还是为球迷奉献了进球盛宴。

在这场主场比赛之后，三狮军团将在周日前往科索沃，这将结束他们的2020年欧洲杯预选赛。