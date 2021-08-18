凯恩恢复全面训练 与曼城的绯闻仍在持续

这名英格兰国脚在欧洲杯之后，与努诺手下的其他球员进行了第一次训练

够力足球证实，哈里-凯恩已经回到热刺进行全面训练，这是英格兰国脚在热刺新任主教练努诺的指导下第一次参加小组训练。

这位28岁前锋的未来仍然是人们猜测的焦点，外界对他的未来有无数的疑问。

曼城仍然对他表现出兴趣，但目前凯恩仍是热刺的一员。

凯恩周二才回到球队，因为此前他一直在自我隔离。英格兰在欧洲杯决赛中败给意大利后，这位三狮军团的队长乘飞机去度假，回国后就一直处于隔离状态。

这一情况引起了一些人的困惑，起初有人质疑他为了转会而罢训。

然而，期间他一直呆在热刺的训练基地酒店，同时进行个人训练。

凯恩在周一再次接受了核酸检测，而热刺队的其他球员则享受了一天的休息时间，周二凯恩就恢复了全面训练。

如今曼城仍在与凯恩传绯闻，有消息称蓝月亮有意以1亿英镑以上的价格求购这位前锋，但目前他们仍未与热刺达成协议。

热刺新帅努诺希望留住凯恩，他说道：“将凯恩排除出对阵曼城的比赛是在上周末决定的，我们必须在备战时做出决定，这是我们的工作。”

“凯恩正在与球队一起训练，他在周日早晨进行了一些训练工作，他正在准备好帮助球队。我们并不认为转会窗关闭前会有什么事发生，但我们必须做好准备，以防万一，因为一切都有可能。”

凯恩已经进入了热刺对阵费雷拉的欧会杯大名单，如果他今夏转会，他仍可以代表新东家参加欧冠联赛。