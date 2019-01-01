凯恩：对阵尤文超远距离世界波是生涯最佳之一

这位英格兰国脚是热刺与老妇人比赛上的决定性因素，他从中圈内打进的超远距离世界波击败了什琴斯尼。

哈里·凯恩形容他在周日对尤文图斯的比赛中打进的那粒轰动一时的进球“可能是我职业生涯中最好的进球之一”。

托特纳姆热刺在新加坡与意大利冠军联赛冠军的欧冠比赛中，似乎即将迎来决定性的点球决胜。

英格兰队长发现了什琴斯尼离开球门线有一段距离，于是在尤文半场内以精准的射门打穿了他把手的把门，确保了热刺在2019-20赛季前的首场季前赛中以3-2获胜。

凯恩在他的职业生涯中打进过一些精彩的进球，自从在2011年对阵沙姆洛克流浪者队的比赛中打入的第一个进球以来，他已经为托特纳姆打进了164粒进球，但是他相信对尤文的进球是他的最佳进球之一。

“这可能是我职业生涯中最好的进球之一。”他在赛后接受采访时说。

“我在比赛中看到门将离底线很远，所以我想如果我有机会射门，我就会射门，谢天谢地，球进了。”

这位托特纳姆前锋上赛季出场28次，在赛季后半段遭遇脚踝受伤。

这位25岁的球员因此错过了热刺在欧冠半决赛对阵阿贾克斯时戏剧性的逆转，在决赛对阵利物浦的比赛中也没有发挥出任何作用，因为他在比赛开始时就身体状况不佳。

凯恩在对老妇人的比赛中替补出场，他很满意在新赛季开始前得到上场时间。

“能有45分钟时间上场真是太棒了，”他补充道。

“这是季前赛的一个良好开端；每个人都在努力工作。”

“这里很热，所以它一定会让我们变得健康。我们期待着下一场比赛(周四对阵曼联)，我们将从那里再次重新开始。”

国际冠军杯将于下周四在上海举行，届时热刺将迎战周六晚上1-0击败国米的曼联。

凯恩的球队将在8月10日主场迎战阿斯顿维拉，开启他们的英超之旅。