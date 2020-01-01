凯恩伤停三个月 里昂登贝莱进入热刺视野

英格兰前锋将缺席至少三个月比赛的消息促使热刺考虑更换中锋。

在得知哈里·凯恩将面临漫长的伤病停赛后，托特纳姆热刺正在考虑签下里昂球星穆萨·登贝莱的可能性。

新年第一天，当热刺0-1负于南安普顿时，凯恩一瘸一拐地离开了球场。他在热刺1-1战平米德尔斯堡的足总杯第三轮比赛中没有上场，随后的测试显示这位前锋的左腿肌腱断裂，很有可能会长期缺席。

周四，托特纳姆热刺证实凯恩将需要手术，并将缺席至少三个月的比赛，几乎排除了他在剩余英超赛季复出的可能性。

热刺在锋线上缺少选择，目前阵容中很少有球员是纯正中锋。

卢卡斯·莫拉和孙兴慜在对阵米德尔斯堡的比赛中搭档，但他们在面对英冠对手时只进了一球，一场平局令人失望。

尽管卡瓦尼被认为是填补凯恩留下的空缺的一种可能性，但据接近内情的消息人士证实，登贝莱已经在热刺的雷达上。

到目前为止，这名前锋是里昂为数不多的亮点之一。里昂目前在法甲联赛中排名第12，但登贝莱以10个联赛进球成为球队最佳射手，仅比法甲头号射手本耶德尔少3球。

登贝莱在进球前的超凡能力引起了热刺的注意，他们认为登贝莱在本赛季余下的比赛中有能力替代需要做手术的凯恩。

然而，他还没有收到正式的报价，里昂已经明确表示他们对一月份出售他不感兴趣，因为有报道说他和切尔西有联系。

里昂俱乐部在1月2日发表的声明中说：“里昂已经注意到媒体的一些报道，这些报道暗示，在转会期间，其他俱乐部可能对穆萨·登贝莱感兴趣。”

“正如2019年夏季转会窗口一样，里昂想重申他们的愿望，那就是留住穆萨·登贝莱。俱乐部对穆萨完全有信心，希望他能在未来的赛季中成为球队的一员。”