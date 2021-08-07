凯恩传闻满天飞 曼城如何在季前赛备战期间保持专注？

曼城上赛季开局慢热，但他们对新赛季立即展现出状态持乐观态度。

对于格拉利什从维拉破纪录的转会所引发的所有愤怒，这是曼城一个比较轻松的夏天。

首先，他们没有前往远东或美国进行远程拉练。在新冠疫情爆发前，这已经成为俱乐部的一项年度活动，但随之而来的是大量的后勤问题，以及赞助商和媒体的繁重要求。

虽然球员和工作人员享受与海外球迷见面的机会，但呆在国内让他们有机会专注于足球事务。

主教练瓜迪奥拉经常是俱乐部的发言人，他没有义务接受任何采访，这意味着他不会被多次要求对转会传闻做出回应，媒体也保持着一定的距离。

尽管记者们无法接触到一位总是诚实坦率地回答问题的教练，这让他们感到沮丧，但对于一位一个赛季出席超过100场新闻发布会的教练来说，没有媒体职责将是一个很好的休息时间。

在与莱斯特城的社区盾比赛赛前发布会上，瓜帅再一次面对着疾风暴雨般的问题。

格拉利什踢什么位置？凯恩加盟曼城的机会有多大？俱乐部是否会再次追求梅西？

尽管如此，在又一个艰苦的9个月的赛季之后，一个夏天的休息将给他一个重新充电的机会。

在2020-21赛季最后一战中，曼城在欧冠决赛0-1输给了切尔西，赛后瓜迪奥拉就返回了西班牙度假。

有足够的空闲时间打高尔夫球，与家人和朋友在加泰罗尼亚的国家公园Aiguestortes度假，并参观他在比利牛斯山的夏季足球夏令营。

回到曼彻斯特后，轻松的季前赛意味着瓜帅有更多的时间在高尔夫球场上打球。

与此同时，他的大多数球员都在忙着参加欧洲杯或美洲杯，只有马赫雷斯、费尔南迪尼奥、门迪和坎塞洛是在季前赛开始时就归队的一线队球员。

瓜迪奥拉喜欢让他的球员在夏季脱离足球，以允许他们完全清空头脑。斯特林、斯通斯和福登则都参加了欧洲杯决赛，现在才归队训练。

这不是一个理想的情况，英超联赛将于下周开始，今年夏天的准备工作只会因为新冠肺炎的限制和规定而变得更加复杂。

瓜帅在赛前发布会上说道：“我们无法工作，所以我们在这里尽可能地发挥团队精神，但我们有四五周时间备战新赛季的日子已经一去不复返”

“社区盾是本赛季我们可以争夺的第一个冠军，球队有一半的人无法上场。我们没有因此抱怨，我们很高兴能和莱斯特城比赛，但这毫不合理。

“我很幸运，因为这是我的第六个赛季，大多数球员都知道我们想要做什么，但我可以想象来到这里，第一年就打社区盾。

“这太困难了，赛程安排是疯狂的。”

当然，这么多一线队球员的缺席至少给瓜迪奥拉提供了一个机会，让他更好地了解俱乐部青训营中涌现出来的顶级天才，并与希望进入本赛季首发阵容的边缘球员进行更密切的合作。

然而，和其他许多俱乐部一样，曼城也受到了疫情的影响。与特鲁瓦和巴塞罗那的海外友谊赛被取消，在确认青年队球员和工作人员的新冠检测呈阳性后，青训学院也被暂时关闭。

随着伊蒂哈德球场18年来第一次翻修，并得到了尽可能多的休息时间，对阵英冠对手普雷斯顿、巴恩斯利和布莱克浦的比赛都被临时安排在青训学院球场进行。

18岁的边锋萨姆-埃多齐在三场胜利中都有进球，给人留下了深刻的印象，而将在一线队度过本赛季的科尔-帕尔默和詹姆斯-麦克蒂也抓住机会展示了自己的实力。

老球员们也展示了他们对下一个挑战顶级荣誉的赛季的渴望——马赫雷斯就是一个很好的例子。

这位有着佛登式金发的阿尔及利亚人看上去光彩夺目，他在三场季前赛中都取得进球，及时地提醒了人们他的地位，格拉利什的到来只会加剧曼城内部的竞争。

但是马赫雷斯并不是唯一一个给人留下深刻印象的人。

鲁本-迪亚斯和内森-阿克在经历欧洲杯后迅速归队，他们拼命地想要在新赛季开始时达到最佳的身体状态，德布劳内提前回归，在看台上观看了一场友谊赛，而津琴科为了继续在曼彻斯特训练而错过了他第一个女儿的出生，这表明了他对足球事业的专注。

这位乌克兰人至少得到了更多陪产假来陪伴家人。

在社区盾比赛的五天前，京多安和贝尔纳多-席尔瓦等其他球员参加了对布莱克浦的最后一场友谊赛，在英超揭幕战客场挑战托特纳姆热刺之前，球队内部的竞争将进一步加剧。

上赛季曼城花了很长时间才找到状态，而水平有所提高的切尔西、利物浦和曼联本赛季都有望挑战联赛冠军，瓜迪奥拉的球队这次可能不会像上赛季一样开局缓慢了。

然而，他们在过去几周所做的努力将使他们处于非常有利的地位，他们将试图卫冕英超冠军，并最终获得队史第一座欧冠冠军。