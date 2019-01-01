凯恩：不会因为大卫路易斯的挣扎而特别针对他

热刺前锋强调，阿森纳后卫在最近与利物浦的比赛中的挣扎并不能决定他的球队在北伦敦德比中的计划。

哈里·凯恩表示，尽管阿森纳后卫大卫·路易斯最近在对利物浦的比赛中失误不断，但托特纳姆不会在本周末的北伦敦德比中特别针对他。

路易斯在他身穿阿森纳球衣的第二场比赛中受到了攻击，前切尔西后卫在枪手1-3失利的比赛中表现挣扎。

这名后卫制造了一个点球，然后由萨拉赫罚进的，随后埃及人在攻入利物浦第三粒进球之前也是突破了路易斯的防守。

但是尽管有这些困难，凯恩说热刺并没有针对这名巴西国脚的具体比赛计划，他们正试图从输给纽卡斯尔的比赛中恢复过来。

凯恩在接受采访时表示：“我们不会专门针对一名球员。”

“我认为大卫·路易斯是一个非常非常好的球员——我们都会犯错误，我们作为职业球员都会有糟糕的表现，所以没有理由他不能在周日踢好一场比赛。”

“我们非常关注自己，我们知道如果我们发挥出自己最大的能力，我们就会赢得比赛。”

“我们想在周日的比赛中赢得更多的荣誉，希望我和我的球队能够发挥出自己的水平，打出一场特别的比赛。”

托特纳姆热刺在最近一场比赛中被纽卡斯尔0-1击败，夏季签下的约林顿打进了本场比赛唯一的进球。

热刺在前三场比赛中丢掉了4分，在与曼城打成平局之前击败了阿斯顿维拉。

这给周日与阿森纳的比赛增加了一些筹码，因为热刺希望能赶上他们在北伦敦的对手以及联盟其他顶级球队。

“这是有高风险的，原因有很多，这是其中之一。我们显然不想落后利物浦太多，尤其是在国际比赛日之前。”

“你不想有那种消极的感觉，不想有更大的压力去赢球。”

“这是一场真正能激发我们能量的比赛，如果我们赢了，就能激励球迷，让我们回到正轨，并建立起良好的势头。”