凯恩：不会因为大卫路易斯的挣扎而特别针对他
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哈里·凯恩表示，尽管阿森纳后卫大卫·路易斯最近在对利物浦的比赛中失误不断，但托特纳姆不会在本周末的北伦敦德比中特别针对他。
路易斯在他身穿阿森纳球衣的第二场比赛中受到了攻击，前切尔西后卫在枪手1-3失利的比赛中表现挣扎。
这名后卫制造了一个点球，然后由萨拉赫罚进的，随后埃及人在攻入利物浦第三粒进球之前也是突破了路易斯的防守。
但是尽管有这些困难，凯恩说热刺并没有针对这名巴西国脚的具体比赛计划，他们正试图从输给纽卡斯尔的比赛中恢复过来。
凯恩在接受采访时表示：“我们不会专门针对一名球员。”
“我认为大卫·路易斯是一个非常非常好的球员——我们都会犯错误，我们作为职业球员都会有糟糕的表现，所以没有理由他不能在周日踢好一场比赛。”
“我们非常关注自己，我们知道如果我们发挥出自己最大的能力，我们就会赢得比赛。”
“我们想在周日的比赛中赢得更多的荣誉，希望我和我的球队能够发挥出自己的水平，打出一场特别的比赛。”
托特纳姆热刺在最近一场比赛中被纽卡斯尔0-1击败，夏季签下的约林顿打进了本场比赛唯一的进球。
热刺在前三场比赛中丢掉了4分，在与曼城打成平局之前击败了阿斯顿维拉。
这给周日与阿森纳的比赛增加了一些筹码，因为热刺希望能赶上他们在北伦敦的对手以及联盟其他顶级球队。
“这是有高风险的，原因有很多，这是其中之一。我们显然不想落后利物浦太多，尤其是在国际比赛日之前。”
“你不想有那种消极的感觉，不想有更大的压力去赢球。”
“这是一场真正能激发我们能量的比赛，如果我们赢了，就能激励球迷，让我们回到正轨，并建立起良好的势头。”