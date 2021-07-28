凯帕谈19年拒绝被换下：我错了 向萨里和所有队友道歉

这位西班牙门将曾在比赛期间拒绝被换下场，最终切尔西在点球大战中落败，而时任主帅因此非常气愤。

切尔西门将凯帕表示自己在2019年联赛杯决赛拒绝被换下是一个误会，并为此向时任主帅萨里道歉。

在2019年切尔西对阵曼城的联赛杯决赛中，凯帕拒绝在加时赛期间被换下场，最终比赛进入点球大战，蓝军落败，而凯帕的行为也引发了巨大争议。

最近他在球员论坛上写道：“让我们一次性解决这个问题吧，这一切都是一个巨大的误会。在一次扑救之后，我感到自己腿部有点不适，我叫来了队医，确保自己没有什么问题。不过，最重要的是，我想确保球队有一个喘息的机会。”

“突然，我看到萨里让卡巴列罗去热身。萨里认为我无法坚持了。我当时的意图，无论对错，只是想耗费一点时间，让球队得到喘息机会。我没有遭遇任何严重到让我无法继续踢下去的问题。”

“我试图向萨里表示我没事，我没有受伤。但当时我们在温布利球场，现场有超过8万人，所以萨里当然听不到我的话。当第四名官员举起换人牌时，显然我应该下场，但我没有这么做，对此我很抱歉。”

“我错了，我要向所有卷入此事的人道歉：向萨里道歉，我看起来公开违抗了主教练的命令；向卡巴列罗道歉，他是一个出色的队友和职业球员；向所有的队友和切尔西球迷道歉，他们不得不忍受所有这一切——忍受比赛期间和之后的日子里产生的争议。”

那一场比赛，切尔西和曼城在常规时间里0-0握手言和，萨里本希望换上卡巴列罗来参加点球大战，2016年，卡巴列罗作为曼城门将曾随球队一起赢得联赛杯冠军。

凯帕拒绝被换下让萨里暴跳如雷，后者差点因为此事直接走下球员通道离场。最终在点球大战里，曼城4-3战胜切尔西，凯帕只扑出了萨内的点球。

现在，凯帕在图赫尔手下已经成为一名替补，不过他在上赛季蓝军夺得欧冠冠军的征程中还是扮演了重要角色。

2019年联赛杯决赛争议后，凯帕在同年的欧联杯决赛中表现出色，最终萨里也赢得了自己蓝军主帅生涯的唯一一座冠军。