凯帕竞争者即将到来 切尔西接近签下雷恩门将门迪

这位雷恩门将的转会终于接近达成，切尔西已经与球员就合同问题达成了一致。

切尔西已经与雷恩就门将爱德华·门迪的转会达成了协议，这位塞内加尔国脚将在近日前往伦敦接受蓝军安排的例行体检。

这位29岁的球员已经口头同意与西伦敦豪门签订一份为期五年的新合同，接下来，这位塞内加尔门将将从法国北部前往英国，完成自己的转会工作。

在第一次就这一转会与法甲劲旅接触一个月之后，蓝军终于看到了完成这笔交易的曙光，尽管目前雷恩依旧索要更高的转会费，但同时也在考虑在这笔交易中加入球员交换。

其他球队

作为切尔西的技术和表现顾问，切赫在招募这位新门将的过程中发挥了重要作用。

切尔西的门将部门主管克里斯多夫·洛利基翁也参与了门迪的转会，他和切赫都在2004年从雷恩转会到切尔西。

门迪在雷恩只踢了一个赛季34场比赛，就历史性地帮助球队拿到了欧冠资格。

凯帕在2018年夏天以7200万英镑的价格从毕尔巴鄂竞技加盟而来，不过他的表现却引发了不小的质疑。

在塞维利亚和瓦伦西亚等俱乐部发现他的工资和转会费无法承担之后，切尔西不得不选择将他继续留下，并引进其他球员来与他进行竞争。

弗兰克·兰帕德的球队在夏季转会窗口已经花费了2亿英镑，引进6名新援。

凯·哈弗茨从勒沃库森加盟而来的转会费几乎打破了俱乐部的转会记录，同时蓝军又从阿贾克斯引进了齐耶赫，并签下了RB莱比锡的当家球星蒂莫·维尔纳。

本·奇尔维尔从莱斯特城加盟而来，他们还引进了两位自由身球员，前巴黎圣日耳曼和尼斯的后卫蒂亚戈·席尔瓦和马朗·萨尔，组成了全新的后防线。

西汉姆联的德克兰·赖斯是兰帕德的另一个关键目标，但现在还不清楚这位英格兰国脚是否会选择加盟蓝军，因为铁锤帮并不愿意在今夏放走这位明星球员。

与此同时，切尔西打算在10月5日转会窗口关闭前送走一批球员，其中包括路易斯·贝克，他将以租借加买断的方式加盟特拉布宗体育。

AC米兰也在进行类似的谈判，红黑军团希望能够签下巴卡约科，而扎帕科斯塔则被租借到了热那亚。

除此之外，切尔西还希望以租借或永久转会的形式送走埃默森·帕尔米耶里、维克托·摩西、巴巴·拉赫曼和丹尼·德林克沃特。

有一大批年轻球员也在寻求以租借的形式离开，比如萨尔，马特·米亚斯加，杰克·克拉克-索尔特，杜乔恩·斯特林，内森·巴克斯特和胡安·卡斯蒂略。