凯帕：期待回到毕尔巴鄂 那里有我美好回忆

这位西班牙门将渴望回到他开始职业生涯的俱乐部，离开时他的心情非常沉重。

切尔西门将凯帕·阿里扎巴拉加表示，他希望有一天能重返毕尔巴鄂竞技，但他不确定何时或如何会有这个转会。

这名西班牙国门在2018年离开了巴斯克加入了切尔西，结束了14年的效力生涯。

25岁的凯帕当时以创纪录的转会费成为身价最高的门将，此后成为切尔西和西班牙的首选门将，但他承认有可能重返毕尔巴鄂。

“当然我想回到毕尔巴鄂竞技。”凯帕告诉西班牙足球节目El Chiringuito：“我不知道什么时候或者怎么样，但是我很喜欢毕尔巴鄂竞技。我有美好的回忆。”

这名切尔西的门将也谈到了他在2018年1月即将加盟皇家马德里的传闻。

凯帕最终与毕尔巴鄂续约，并打算留在俱乐部，然后在夏天加盟切尔西。

“有好几个月，我奶奶在报纸上看到的我比我真人还多。”他说：“很多人都在谈论我。我也受伤了一段时间，所以这对我来说不是一个好时机。我的合同到期了，从一月起我就可以开始和其他俱乐部谈判了。我无法想象自己会加入（另一个）俱乐部。我最终决定续签合同，打算留下来，但6个月后我离开了。”

除了上赛季与毛里齐奥·萨里的激烈争吵外，凯帕在斯坦福桥的表现也很好，在上赛季欧联杯的成功中发挥了关键作用。

如果他能继续进步，这名西班牙门将将在很长一段时间内继续在蓝军闪耀。

“在25岁的时候，凯帕在门将方面还很年轻。”前切尔西门将马克·施瓦泽最近告诉The Athletic：“他还有很长的路要走。如果他能保持健康，继续变得越来越好，他很可能会在那里待上15年。”