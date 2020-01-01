凯帕替代者已到来 兰帕德：爱德华·门迪正接受切尔西体检

由于凯帕的表现无法让蓝军上下满意，蓝军已接近从雷恩签下爱德华·门迪。

弗兰克·兰帕德已经确认爱德华·曼迪正在切尔西安排的例行体检，蓝军即将以2200万欧元的转会费签下这位雷恩门将。

切尔西对这位得到高评价的雷恩门将的谈判已经进行了一段时间，够力足球在上周末就已经证实这笔交易已经达成。

斯坦福桥的高层正在加速完成这笔交易，这将让蓝军中增强门将位置上的竞争性。

其他球队

当兰帕德被问及曼迪的最新情况时，他告诉记者:“爱德华·门迪正在接受球队安排的体检。如果一切顺利，那么他将成为切尔西的一员。”

从目前的情况来看，蓝军对凯帕的耐心已消耗殆尽，因此才在今夏选择引进另一位门将。

西班牙国门目前仍然是世界上转会费最高的门将，不过他一直没能达到外界期盼的高度。

这名25岁的球员在上一场对阵利物浦的比赛中犯了另一个代价高昂的错误，此前他曾被卡巴列罗抢走了主力门将的位置，而现在外界普遍认为他将被门迪所取代。

不过兰帕德拒绝就这样放弃凯帕，并声称每个人都有机会证明自己的价值，但他很高兴增加了门将位置的竞争。

当他被问到凯帕时，他补充道:“我不知道从长远来看有什么好处，但足球就是这样。”

“竞争是常有的事。我们邀请了门迪加入为球队，而为球队竭尽全力是每个人的责任。”

“我认为这是最困难的位置，因为这更多的是靠个人，我不得不对凯帕的失误表示出一些同情。”

“去年我选择让卡巴列罗首发了几次，这是一个不同的思维过程。我们一直在争取让这一位置拿出最好的表现。”

兰帕德可能会让曼迪直接成为接下来比赛的首发门将，不过他将至少错过周三对阵巴恩斯利的卡拉保杯第三轮比赛，卡巴雷罗将是这场比赛的首发，但他将有机会参加周六对阵西布朗的英超联赛。

当被问及冠状病毒大流行的隔离措施时，兰帕德表示：“据我所知，只要他在周四通过了我们的检测，如果是阴性的，那么他就可以参加比赛。”

切尔西希望门迪能像他们从雷恩买来的守门员一样成功，现在的高管切赫在2004年也有过类似的职业生涯。

前切尔西后卫勒伯夫近期也谈到了凯帕的情况，他认为这位西班牙门将目前已不适合出场，而应该去看一下心理医生。

“凯帕不能再出场了，他的头脑现在已不在地球上了。他过着对足球没有感觉的生活，甚至都不知道自己还是一位门将了。他不应该继续出场比赛了，而是应该去看心理医生。”

“这可能是兰帕德犯下的第一个错误，那就是一直让凯帕成为首发门将，这家伙已经完全丧失了信心。”

“这让我想起了托雷斯，不过，当身为前锋的你浪费了一次机会后，他们会给其他前锋机会，而当作为一名门将时，你导致的结果往往就是丢球。”

“相较于凯帕，爱德华·门迪要优秀不少。他在雷恩度过了一个出色的赛季，比凯帕的表现好得多，他的个子也高大得多，动作敏捷，比凯帕要好不少。”