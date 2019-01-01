不堪回首 凯帕：和萨里的冲突并不使我骄傲

这位切尔西门将表示，他仍然对联赛杯的状况感到抱歉，他和主教练之间的一切都很快得到了解决。

切尔西门将凯帕·阿利扎巴拉加谈论了他在2019年联赛杯杯决赛中与前主教练萨里的冲突。

当时蓝军在120分钟的时间内0-0战平曼城后，在点球大战中输给了曼城。在加时赛的下半场，意大利人在凯帕受伤后试图用卡巴列罗换下这位西班牙门将，卡巴列罗已经做好了上场的准备。

然而，凯帕坚持留在球场上，这导致了他和萨里之间的一场激烈的争吵，愤怒的萨里一度走到了球员通道。在点球大战中，凯帕扑出了勒罗伊·萨内的点球，而切尔西的若日尼奥和大卫·路易斯罚失。

“我对所发生的一切并不感到骄傲，那个周末我经历了一场风暴。”凯帕告诉塞尔电台：“这是我从未有过的感觉。他以为我受伤了，一切都比预想的要快，事情就这样发生了。我向所有人道歉，萨里向我解释了他在这之后的感受，但我们这周是在聚光灯下度过的。在内部，一切都得到了解决，并在联赛杯之后的第二天完成了。从现在开始，我会在加时赛的中场休息时间先询问主教练！”

在接下来的一场比赛中，凯帕在切尔西2-0击败托特纳姆热刺的比赛中被放在板凳上，但他在上赛季余下的比赛中被重新任命为第一门将。

这位24岁的西班牙人在2018年夏天从毕尔巴鄂竞技转会到蓝军，成为史上身价最高的门将，超过了同期利物浦从罗马引进的阿利森·贝克尔。