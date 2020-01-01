凯帕再现低级失误 门迪能解决蓝军门将问题吗？

西班牙人在周日对阵利物浦的比赛中再次出现失误，由于塞内加尔人的到来，他的位置已经受到了严重的威胁。

在本轮英超出现低级失误后，权威人士和球迷们纷纷批评世界上最昂贵的门将凯帕·阿里萨巴拉加。

然而，切尔西现在决定解决人们对这位西班牙人守门能力的担忧，俱乐部准备以2200万英镑的价格买下爱德华·门迪，他将与凯帕竞争首发位置。

就目前的状态来看，用不了多久门迪就会成为兰帕德的头号门将。

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这位蓝军主帅在第一轮击败布莱顿后出色地保护了他的头号门将，因为他很清楚，这位俱乐部创纪录的7100万英镑的签约者将会面临媒体的另一个麻烦。

“我为凯帕感到高兴，我看到了对他的信心。”他告诉天空体育：“他在这里，他是我们的门将，我和他在一起很开心。”

然而，凯帕在第二轮比赛中再度出现低级失误，门迪的转会意味深长。

如果凯帕不能恢复到仅仅两年前让他成为世界上最受欢迎的门将之一的状态是话，兰帕德清楚地意识到他迫切需要一个更可靠的门将。

在3月份的足总杯比赛中，凯帕在战胜利物浦的比赛中表现出色，这让他重新获得了首发的位置。

然而，在赛季末时在安菲尔德丢了5球后，他再次被抛弃，这意味着他在足总杯决赛输给阿森纳时只能坐在替补席上。

对阵利物浦的低级失误只是导火线，球迷不满凯帕的原因还包括他对防线的统筹能力不足，以及他的传球选择有时过于谨慎。他的出击能力也是对手高空轰炸切尔西的原因之一。

与利物浦的比赛对凯帕来说也有些尴尬，因为他很清楚，在他来到斯坦福桥作为库尔图瓦的替代者之前，切尔西曾试图签下阿利松。

和范戴克一样，阿利松被认为是红军拥有世界上最好的防守的主要原因之一，巴西人不仅是一名出色的门将，也是一名组织者和清道夫。

在7月，兰帕德曾说过凯帕需要努力才能达到和阿利森一样的影响力。

然而，切尔西很乐意在转会窗口期间卖掉凯帕。瓦伦西亚和塞维利亚都对租借他感兴趣，但考虑到他每周17万英镑的薪水，他们最终打消了租借的念头。

即使在夏季花费了2亿英镑之后，兰帕德还是不得不签下另一名门将，这并不奇怪。如果蓝军想要有机会挑战冠军，他们需要在防守上更加稳固。

因此，收购门迪应该会有所帮助。在过去的两个赛季里，他的表现比凯帕更加稳定和有质量。

的确，前雷恩门将切赫和前雷恩守门员教练克里斯多夫·洛利尚恩对这位28岁的球员在兰斯和雷恩的表现印象深刻，正是这两个人建议切尔西出价购买这位塞内加尔国门。

根据Opta的预期进球标准，门迪在上个赛季比他预期的丢球输少了3.1个，而凯帕比他预期的丢球数多了10.7个。

当然，门迪需要时间来适应一个新的联赛和一个新的国家，同时他也需要在压力下证明自己配得上切尔西一号门将。

当然，凯帕不会不战而降。但是现在门迪紧盯着他，他再也没有犯错误的余地了。