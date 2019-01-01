凯尔特人队长布朗：蒂尔尼能去巴萨或巴黎

这位苏格兰国脚的前队长说，如果他在酋长球场表现出色，他可能会得到另一笔大交易。

凯尔特人队长斯科特·布朗相信如果基兰·蒂尔尼在阿森纳表现出色的话，他的前队友将会在巴塞罗那或者巴黎圣日耳曼效力。

这位22岁的苏格兰左后卫在转会截止日以2500万英镑(合2700万欧元/ 3000万美元)的价格加盟枪手，一旦他从疝气手术中恢复过来，他将与希德·科拉希纳茨和蒙雷亚尔争夺首发位置。

34岁的中场布朗认为，如果这名年轻的后卫表现出色，他可以为自己赢得另一笔大交易。

“你不知道会发生什么，”布朗告诉《先驱报》：“他可能会有很好的几个赛季，然后在巴塞罗那或者巴黎圣日尔曼或者其他任何地方结束。”

他还坚称凯尔特人对蒂尔尼的离开没有任何不满，并声称如果他愿意回来，俱乐部会欢迎他回来的。

“俱乐部的墙上挂满了离开的球员的照片，每个人都希望他们一切顺利。”他说：“他们也会回来的，这就是我们俱乐部的宗旨。我看到阿贾克斯把球员带到这里，然后卖掉他们——他们为他们开了一个派对。我们却试着去批评。这是一个不同的层次。我们祝他一切顺利。我们现在只需要集中精力，(新左后卫博利·博林戈利)必须继续前进，努力达到基兰的水平。”

这位苏格兰人上赛季在所有比赛中出场40次，攻入1球，助攻6次。

上一位高调加盟英超的凯尔特人后卫是利物浦的维吉尔·范戴克，他当时加盟了南安普顿，蒂尔尼希望他能像荷兰人在英格兰时一样成功。