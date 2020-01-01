凯尔特人前锋爱德华：我想做世界上最好的前锋

这位前巴黎圣日耳曼球员有着远大的抱负，可能要离开格拉斯哥才能实现这些目标，但他承认目前他对苏超冠军感到很高兴。

凯尔特人的奥德索内·爱德华透露，他的目标是最终成为世界上最好的前锋之一。

爱德华从巴黎圣日尔曼租借而来后，立刻在格拉斯哥闪亮，凯尔特人选择在2018-19赛季之前永久签下他。

这位杀手的良好状态一直延续到本赛季，在22场顶级联赛中打进19球，并为他的队友们送出9次助攻。

其他球队

以这样的姿态踢球自然会让人联想到更大的俱乐部，曼联和切尔西也在传言之列。

尽管法国国家队的召唤也被媒体提到，但这位前锋承认他只有一个明确的目标，因为他更喜欢活在当下。

“我想成为世界上最好的前锋。”爱德华在接受苏超月度最佳球员奖时说道：“总之是最好的前锋之一。我不知道什么时候会发生。我过每一天，我享受我的生活。到时候我们就知道了。”

当被问及他向谁寻求灵感时，在法国人的评价中，一位巴西传奇的地位高于任何现役的球员。

他说：“我喜欢的前锋有很多。我目前没有一个特别欣赏的前锋，但罗纳尔多——巴西的那个——是最好的。”

“现在我观察了很多不同的前锋，我试图向他们学习。我还年轻，所以我训练了很多，每一年我都变得更加成熟。我在比赛的各个方面都很努力，所以一切都在进步。”

虽然这位22岁的球员并没有把自己和前凯尔特人偶像拉尔森做太多的比较，但是他的身价只会继续上涨。

他说：“我很高兴，但我尽量不去听那些话，这样我就能集中精力帮助球队赢得冠军。拉尔森是凯尔特人的传奇。当我还小的时候，他是欧洲最好的球员之一，所以有人把我和他比较是很神奇的。”

拉尔森在离开格拉斯哥之后转会到了巴塞罗那，在他职业生涯的最后一段时间，他在曼联也有过一段短暂的经历。

爱德华自己也和红魔联系在一起，但是这名前锋似乎并不急于离开凯尔特公园。

“我不知道！”当被问及他认为自己在转会市场上的价值时，他回答道：“今天我在凯尔特人，我的合同还有两年，我在这里很开心，我很享受。”

“现在，我的合同还有两年，我更关注剩下的5个月以及我们争夺的两个冠军。然后我们再看看接下来会发生什么。”