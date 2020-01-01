凯塔热身时腹股沟受伤 将无缘足总杯对埃弗顿

由于腹股沟的问题，这名几内亚中场将不得不在接下来的默西塞德德比中作壁上观。

克洛普证实，纳比·凯塔由于腹股沟伤势将缺席周日足总杯第三轮主场对阵埃弗顿的比赛。

这位24岁的几内亚国脚原本要在周四晚上2-0战胜谢菲尔德联的英超联赛中首发出场，但在热身中被米尔纳替换。

克洛普说他还不知道凯塔的伤势到底有多严重，但是他不会在德比中出场。

“我不知道他到底有什么问题——他的腹股沟——但是我可以肯定的说他不会在对阵埃弗顿的比赛中上场。”德国人说。“我们有12个成年球员能用，加上孩子们，这并不酷，但我们不能改变。”

“我不知道这是怎么发生的。我想这是热身的最后一下了，他感觉到了什么。他一瘸一拐地走进更衣室。每个踢过足球的人都受过这种伤，这很不好，很痛苦。”

“我不知道具体是什么，也不知道需要多长时间，但我可以肯定的是他还没有为周日的比赛做好准备。”

然而，几乎可以肯定的是，克洛普将在对阵埃弗顿的比赛中轮换阵容，一月份签下的南野拓実将首发出场，而奥里吉和拉拉纳也很可能出现在首发阵容中。

“我今晚不会告诉安切洛蒂阵容。”克洛普补充道：“我会做我认为正确的事情。有些事情我会做，有些事情医疗部门会告诉我。我不知道现在会有什么阵容。”

“我不认为卡洛（安切洛蒂）会做出什么改变。这是他们在安菲尔德取胜的大好机会。我们会有新鲜血液，我们需要支持。我们从第一秒就需要它，我们将会看到它是怎样的。今晚的比赛很艰苦。”

“你会发现性格和心态对生活很有帮助。我们还剩下12名球员，加上南野拓実是13名，再加上纳特·菲利普斯是14名。无论哪一套阵容上场，都要全力以赴！”