几乎错过阿里 列维心疼的500万证明是笔好买卖

大卫·普利特透露，他不得不向热刺主席恳求去争取这名中场球员，以免错过他的巨大的潜力。

大卫·普利特透露，热刺当年差点错过阿里，俱乐部被迫说服的这笔500万英镑（600万美元）的交易在之后证明是非常划算的。

早在2015年1月，热刺就在MK敦斯球场对这名高水平的中场球员展开了突袭。

他们在那个阶段买进潜力股，而且不知道他们的投资是否会得到回报。

阿里已经为俱乐部出场160次，打进52球，同时也成为了英格兰国家队的一员。

他还只有22岁，在跟随热刺追逐重要荣誉的过程中，他可以把自己的比赛带向更高的高度。

不过，北伦敦球队本可能完全错过了他，普利特曾恳求董事长丹尼尔•列维(Daniel Levy)不要让这个注定会世界足坛顶端的人才成为漏网之鱼。

这位前托特纳姆热刺主帅告诉《talkSPORT》：“我看过很多次阿里的表现，我很确信。”

“我和（热刺的技术总监）巴尔迪尼谈过，我和各种各样的人谈过他，我一直在推进这笔交易，努力，努力。

“这样的做法并不聪明。他已经为一支叫做MK 顿斯的球队在男子足球比赛中出场了75-80场，很好的一个人，在这个职业道路上。我见过他很多次，我确信，如果有机会，他会做得很好。

“所以，在最后期限之前，我想那是1月份，我要去卢顿打一场比赛，丹尼尔·列维（在电话里）我说，‘这个叫阿里的男孩，我们听说他将要进行体检了还是在和维拉或者纽卡斯尔谈判。你觉得他怎么样？’

“我说，‘主席先生，无需多加考虑！’他对我说，‘是的，但他们开价500万英镑。”

“我说，‘主席，想都不用想。我愿意花500万英镑买下他，你不能失去他。如果我们能和他擦出火花，再对他进行鼓励，我对这个特别的男孩充满希望。’于是，也是我们众所周知的，他接受我的建议。

去年10月，阿里与热刺完成了续约，新合同将把留在伦敦北部直到2024年夏天。