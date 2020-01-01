几乎不可能淘汰拜仁 吉鲁：但切尔西输无可输

蓝军在欧冠主场的惨败，队中前锋觉得这一轮的淘汰赛已经接近尾声了。

奥利维耶·吉鲁认为切尔西将“几乎不可能”逆转他们在欧冠主场0 - 3负于拜仁慕尼黑的局面。

下半场格纳布里的梅开二度，以及莱万多夫斯基的进球，使得拜仁在三周后的慕尼黑的16强的第二回合比赛前牢牢掌控了主导权。

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3月份，切尔西将在停赛的马科斯·阿隆索和约吉尼奥的缺席的情况下前往安联球场，如果他们想进入四分之一决赛，吉鲁承认兰帕德的球队面临的任务有多么艰巨。

“这几乎是不可能的，”吉鲁在斯坦福桥说。“我们需要带着信念去那里，相信我们能进球。你永远不会知道的。他们在这里进了三球，所以我们需要去那里进三球，不要失球。我不是在开玩笑。”

“所以，我们没什么可失去的，我们可能会更自由地比赛。他们是一支经验丰富的队伍。当我在球场上的时候，我在想‘一切都那么流畅’。”

“他们在一起踢球很长时间了，他们彼此之间有很好的默契。他们踢得很好，你必须认识到这一点。但是你不必保持低调，我们必须尽快恢复过来。”

“他们是更好的球队，所以这显然很令人沮丧。我们需要继续前进，关注接下来的比赛，即使上半场我们本可以做得更好，因为我们有机会进球。”

“但是当你在四分钟内丢了两个球，你很难从心理上恢复过来，改变比赛。他们踢了一场很好的比赛，他们是一支很好的球队。”

吉鲁在上周末英超战胜热刺的比赛中给人留下了深刻的印象，这是他在2018年被巴塞罗那淘汰后，首次在冠军联赛中被召回首发阵容。”

这也为这位法国国脚与纳布里重聚提供了机会，吉鲁在拜仁获胜后与他的前阿森纳队友进行了交谈。

“我对他说我为他感到高兴，因为我在他16岁的时候和他一起在阿森纳踢球，”他继续说道。“但他进步的方式是惊人的。”

“他现在做得很好。我为他感到高兴，因为他是个好人，他值得拥有。但现在，我们需要在周六重新振作。”

蓝军接下来将在联赛中面对伯恩茅斯，然后下周在斯坦福桥的足总杯第五轮对阵利物浦。