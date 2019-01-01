减少争议 温格：英超裁判需要到场边亲自看VAR

人们批评裁判在肉眼无法察觉的越位时否决进球，有时判罚结束前几分钟就已经过去了。

阿尔塞纳·温格认为，如果VAR想要取得成功，裁判们必须更好地利用场边的回看。

英超本赛季一直被VAR所引发的一系列有争议的决定所困扰，导致人们呼吁对其进行彻底改革或干脆放弃。

这位前阿森纳主帅强调，如果这个系统想要恢复它的可信度，裁判们必须利用这个设施来审查他们自己的决定，而不是依赖斯托克利公园的官员们的检查。

据天空体育报道，在贝尔法斯特举行的国际足联理事会会议结束后，温格说：“对我来说，这是最重要的担忧。裁判需要一个监督员来检查他是对还是错。他将获得信誉，特别是，知道在VAR的人还没有经验来做这样的决定。他要审查一下，看看他是对还是错。这对他的信心也很重要。”

“现在，你有两家大俱乐部（曼联和利物浦），他们没有大屏幕。这是一个需要在未来解决的问题。”

周日莱斯特城2-1战胜埃弗顿是最新一场由VAR决定的比赛。

莱斯特城的伊恩纳乔在补时阶段打进的制胜球看似越位，但这一决定在长时间的拖延后被视频裁判推翻。

“我认为这比我们想象的要好得多。”温格补充道：“你希望VAR在正确的时候介入。他们不是应该做出决定的人，而是应该帮助裁判做出正确决定的人。”

目前正在讨论的发展VAR系统的一个选择是允许裁判直接与球迷沟通并解释他们的决定。

这可能包括球迷听取裁判的最终决定和简短解释，但球迷在决策过程中仍然无法听取裁判的意见。

“我希望在屏幕上解释这个决定。”温格说。