减压还是示弱？瓜帅称执教曼城不为夺欧冠

曼城主帅瓜迪奥拉表示，相比较夺得欧冠冠军而言，他执教曼城的首要任务是继续拿到英超冠军。

瓜迪奥拉在执教巴萨的三个赛季里两次夺得欧冠冠军，但他在执教拜仁期间没能染指欧冠。距离瓜迪奥拉上一次带队夺得欧冠已经过去8年，他现如今要带领曼城与热刺展开较量，争夺本赛季的欧冠四强门票。

“我知道人们都说我来到曼城是为夺得欧冠的，但说实话，我来这里不是为了这个目标，”瓜迪奥拉说。

“我来到曼城是为了让这家俱乐部继续坚持过去20个月的战术打法。这是我来到这里的原因，踢出我想要的足球风格，当然我仍然想夺得欧冠冠军。”

“我曾经执教大俱乐部拜仁慕尼黑，在那里执教三个赛季后，除了欧冠冠军，我拿到了一切可以拿到的冠军奖杯。人们都说那是巨大的失败，我能说什么呢？我只能接受这种看法。”

“但这种观点也并没有问题，它只会更加督促我变得更出色，让我争取赢得欧冠。如果没有拿到，那说明我们还不够好，但是我们也会接受其他球队在欧冠赛场比我们出色的事实。”

“欧冠已经进入四分之一决赛，很多大俱乐部都出局了，因此你如何带领球队在赛季开始后的11个月里都保持良好的状态，这很重要。”

“我强调过很多次，对我来说，英超是最重要的奖杯，这座奖杯体现了球队每三天一场比赛的能力。能够夺冠证明你的球队每一场比赛都在向外界传递着积极的讯息。”