准备起飞！佩佩证明阿森纳放弃扎哈是正确选择

枪手以创转会费记录签下的球星将在周日对阵水晶宫的比赛上直接与在他之前的绯闻对象展开正面交锋。

阿森纳球迷还沉浸在周四球队战胜吉马良斯的比赛，在那个晚上，尼古拉斯·佩佩用梅开二度的表现开启了自己酋长球场漫长生涯的道路。

时光回转到1995年，阿森纳坐镇海布里迎战南安普顿，博格坎普打入了自己枪手生涯120粒进球中的第一球。

再让我们将大本钟拨回到1999年，同样是对阵南安普顿，不过这一次的主角变成了亨利，那场比赛是他从尤文图斯转会而来后的第8场比赛，海布里之王在比赛的最后时刻打入了关键致胜球。

尽管已经过去了20多年，这两场比赛依旧被枪迷们津津乐道，因为这是两位俱乐部传奇不可思议职业生涯的开端。

所有人都在期待，也充满着疑问，尼古拉斯·佩佩能否继续下去。尽管他可能无法像博格坎普和亨利这两位前辈一样就此迈入顶级球星之列，但这位科特迪瓦国脚至少应该成为阿森纳本赛季的关键球员。

在此之前，他在对阵阿斯顿维拉的比赛中点射破门，但那个点球并没有缓解他那高额转会费带来的巨大压力。

8300万欧元的转会费远远超出了人们的预期，不过在周四夜晚，他也向我们展示了阿森纳为他打破转会费记录，将他从里尔带来的原因。

踢佩佩来说，这是一个难以忘怀的夜晚，他是救世主，几乎是以一己之力给球队带来了一场关键胜利，以单枪匹马的姿态为阿森纳全取了三分。在他拿出天神下凡的表现之前，阿森纳几乎就要以闷平来结束今晚的比赛。

从8月到现在的10月底，阿森纳一直在等待这位他们天价签约而来的球星主导一场胜利狂欢派，而在周四的晚上，他终于做到了这一点。

“打进这两粒进球对我的信心很有好处，”他后来承认了这一点。“在此之前，我很能保持自信，但教练选择相信我，即使我已经有段时间没有取得进球了。我总是能得到主帅的信任，拥有他的信任总是很重要的。”

“除此之外的关键是身边要有好人陪伴，我的家人和我在一起，这让我可以保持很好的精神。特别是当事情不顺利的时候，我很依赖他们。对我而言，带着不同的语言来到一个陌生的地方总是很困难的。所以和家人在一起非常重要。”

“在这里起步并不容易，但在队友的帮助下，我已经开始适应了。”

有迹象表明佩佩即将在酋长球场留下属于自己的印记。虽然他在周一对阵谢菲尔德联时错过了一次进球良机，不过在那个失望的夜晚，他依旧是阿森纳表现最出色的球员。

在几场精彩比赛过后，他丢掉的信心似乎又回来了，他再次开始不断冲击对手的防守球员，下半场他在禁区外做出了两次不错的努力。

尽管如此，你依旧会觉得他需要一个重要的时刻，而这一时刻终于在周四晚上到来了，他在比赛的最后十分钟，利用两个定位球帮助阿森纳摆脱了似乎注定要失败的命运。

现在你可以期待这位边锋在周日水晶宫造访酋长球场时，充满信心。

在这场比赛中，他将和他国家队队友扎哈直接对位，而扎哈恰好还是在签下他之前，阿森纳想要购入的球员。

枪手向为扎哈开出了一份4600万欧元的报价，不过被水晶宫拒绝，后者还在今夏晚些时候拒绝了来自埃弗顿的两份报价。水晶宫明确表示，自己对扎哈的标价应该是阿森纳的出价的两倍，但北伦敦豪门认为这一数字实在太高了。

随后，他们将佩佩带到了酋长球场，扎哈也留在了塞尔赫斯特公园——这让他很沮丧。

自今夏以来，这位水晶宫边锋忍受了数月的困难时刻，26岁的他目前依旧在等待自己本赛季的第一粒进球。截至目前，他在9场英超联赛中唯一的重要贡献就只有一次助攻。

与此同时，佩佩现在在各项赛事中已经收获了三粒进球，而除了进球以外，他还为队友奉上了3次助攻，因此埃梅里会对俱乐部放弃扎哈，选择佩佩的效果非常满意。

但这位阿森纳主帅也很清楚，扎哈——这位上赛季在酋长球场打入致胜一球的球员，将在本周末抵达北伦敦，证明自己的实力。

“扎哈肯定会很有动力。”埃梅里表示。

“他是一名非常优秀的球员，在对阵我们和其他球队的许多比赛中，他的表现都是与众不同的，但我们有球员可以阻止他。”

很多人都在思考阿森纳在夏天把注意力从扎哈转移到佩佩身上是否做出了正确的决定，但是埃梅里仍然支持他的高价签约，尽管他在北伦敦的起步并不理想。

西班牙人一直呼吁要有耐心，他指出佩佩需要时间来适应一个新的国家和新的足球风格。

“我们和佩佩签下的不是两个月，六个月，一年或者两年的合同，而是整个职业生涯，”埃莫里在周四获胜后如此说道。

“这家俱乐部关注着世界上很多的球员，在英格兰，我们有很好的球探网络来培养他们，我们对佩佩也很满意。”

“我们还在等待，但我们需要耐心和冷静，帮助他，保护他。”

佩佩在对阵吉马良斯的比赛中攻入两球后承认，他一直在努力应对阿森纳俱乐部以创转会费纪录签下他而带来的期待。沉重的高价标签正压在他的肩膀上。

如今，周四晚上的精彩任意球已经减轻了他的压力，如果他能在周日对阵水晶宫的比赛中再次打入制胜球，那么佩佩就真的彻底抵达并融入了北伦敦。