准则不科学 卡西：今年金球给C罗不合逻辑

这位前皇马门将认为梅西和范戴克更应该获得最高奖项。

前皇家马德里队长伊克尔·卡西利亚斯认为，他的前队友克里斯蒂亚诺·罗纳尔多赢得2019年金球奖是不合逻辑的，其他人被认为比尤文图斯球星更有资格。

这位五届金球奖得主再次出现在候选名单中，他志在将获奖次数增加到第6次。

然而，C·罗纳尔多将面临来自劲敌梅西和状态正佳的范戴克的激烈竞争。

巴塞罗那的前锋最近获得了国际足联最佳球员奖，而利物浦的中后卫则获得了欧足联年度最佳球员奖。

皇马传奇卡西利亚斯认为没有理由忽视阿根廷和荷兰的球星而选择C·罗纳尔多。

这位世界杯冠军在社交媒体上发文称：“范戴克被选为欧足联最佳球员；梅西则被国际足联选中；如果克里斯蒂亚诺赢得金球奖，在我看来，我们在足球比赛中用来决定谁赢得最大个人奖项的准则是不合逻辑的。”

在够力足球2019年年度最佳50人中排名第一的范戴克毫不掩饰自己想获得金球奖的愿望。

他继续强调利物浦的集体荣誉，而不是个人荣誉，但他希望看到后卫们在挑选世界上最好的球员时得到认可。

范戴克得到了很多人的支持，前利物浦中场丹尼·墨菲也表达了自己的观点。

他告诉talkSPORT：“对我来说，获胜者是显而易见的：维吉尔·范戴克。我相信是因为他对利物浦足球俱乐部的巨大影响。”

“很明显，你面对的是世界上最好的球员，当你看到梅西的进球纪录，如果他真的战胜了范戴克，你很容易能明白为什么。但是他的状态并没有帮助巴塞罗那赢得欧冠。通常金球奖（过去12年有9次）的得主来自欧冠冠军。标准就在那里，我不明白为什么要改变。就一个后卫而言，有些人会说破坏比创造更容易，我理解这种哲学。但当你看到他对其他人的影响，以及他如何让周围的人表现时，你会发现这是一种很好的品质。”