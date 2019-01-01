冷静强壮 合同年的米尔纳暗示想与利物浦续约

这位经验丰富的红军球星在对阵莱斯特的比赛的最后时刻罚进了一个点球，确保他计划的续约没有受到任何影响。

詹姆斯·米尔纳暗示想在利物浦签下一份新合同，他目前的合同将在赛季末到期。

这位33岁的多面手自2015年以来一直在安菲尔德。

在与曼城的合同到期后，他以自由球员的身份加入了红军，目前他也在走一条类似的道路。

尤尔根·克洛普承认米尔纳的未来将在某个阶段被评估，这位有经验的球员仍然被证明是有用的资产。

这位前英格兰国脚在最近的比赛中再次强调了这一点，他在伤停补时阶罚进了一个戏剧性的点球，帮助球队2:1战胜了莱斯特。

在将利物浦在英超联赛的连胜场次扩大到17场并保持在积分榜首位之后，米尔纳在接受BBC体育采访时谈到了他的合同：“希望今天的进球没有造成任何伤害，所以我们将看看会发生什么。”

如果利物浦允许米尔纳离开，很多人都会感到惊讶。

米尔纳在阿斯顿维拉、曼城和英格兰的前队友巴里相信前者仍然有很多东西可以提供给最高水平的比赛。

他在周日接受够力足球采访时说：“我和他在阿斯顿维拉和曼城一起踢球的时候，我亲眼看到他是如何照顾自己的，他是一个终极职业球员。”

“我从来没有见过像他这样照顾自己身体的职业球员。”

“在我看来，他将在很长一段时间内保持高水平。”

巴里对米尔纳在利物浦对阵莱斯特的比赛中做出的突出贡献并不感到惊讶，因为这位经验丰富的球员在巨大的压力下依然保持冷静。

他补充道：“(在这种情况下)你能想要的人并不多。”

“我支持他在那一刻进球，因为他不会受到任何事情的影响。”

“我听了他的采访，这是他第一次在罚点球时不得不等待VAR，时间有点延迟，精神上可能会影响到你，但詹姆斯真的很强壮，很冷静。”

米尔纳已经为利物浦出场188次，这位欧冠冠军将有望在当前赛季结束前突破200次的纪录。