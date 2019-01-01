冷酷无情 瓜帅：球员退役后会有大把时间休息

英超卫冕冠军曼城没有丝毫放松，面对密集的赛程，主帅瓜迪奥拉对球员们也没有流露出任何的同情。

曼城在联赛杯半决赛中两回合10比0淘汰伯顿晋级决赛，在周末的足总杯赛事中也轻取对手晋级第五轮，接下来他们面临英超赛场的一周双赛。主帅瓜迪奥拉表示，尽管赛程密集，但他不会给球员们任何休息调整的时间。

不仅如此，瓜迪奥拉还强调：只有当你退役后，你才会有大把的时间来休息。

曼城联赛争冠竞争对手利物浦在上周前往迪拜享受了温暖的阳光，而曼城则在一周内客战哈镇和伯顿。

本周中，他们还需要前往纽卡斯尔对阵喜鹊，当利物浦再次打比赛时，蓝月亮在此期间已经是进入第四场比赛了。

这相当不容易。因为晋级联赛杯决赛，他们对阵埃弗顿的比赛时间不得不重新调整，而那一周他们会对阵阿森纳和切尔西。不仅如此，欧冠赛事也将在2月份回归。

“有时我会告诉球员们，你们会面临这么密集的赛程正说明你们足够优秀，”瓜迪奥拉说。“如果你们认为这是障碍，那么你们就想错了。”

“当你在35岁左右的年纪时，你会有大把的休息时间，因为那时你已经退役了，你甚至可以用一年的时间去休假。然而在现阶段，你们能够踢这么多比赛，是你们的特权。接受它，享受它。”

“我无法给球员休假，这是我们同时保持在四条战线上的唯一办法。我们需要每三天就踢一场比赛，无论是精神上还是体力上你都无法获得休息，我们需要这些球员们。”