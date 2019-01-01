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C·罗纳尔多

冷漠自私？C罗乘坐私人飞机晒自拍惹非议

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尤文图斯球星C罗在结束马德里的税务案件后返回都灵，途中他在私人飞机上自拍并发在了社交网络上，然而这一举动却受到球迷们的强烈谴责。因为刚刚从南特加盟卡迪夫城的阿根廷前锋萨拉乘坐的私人飞机仍然失联中。

       C罗在马德里接受了税务官司的判决，他在缴纳1660万英镑罚款后乘坐私人飞机返回都灵。然而在旅途中的一张自拍照，又让他卷入舆论的旋涡。

       这位尤文图斯当家明星在社交媒体上发了一张在私人飞机内部的自拍照，看起来在结束官司后心情非常不错。然而英格兰名宿莱因克尔转发了C罗的这条推特，并评论说：“今天不是发这种自拍的好时机，真得不是时候。”

       这几天，英格兰足坛、法国足坛甚至整个足球界都在祈祷卡迪夫新援萨拉平安，希望他乘坐的私人飞机能够被找到。

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       法国当局对于搜救情况非常不乐观，他们担心包括萨拉在内的两名乘客已经随着私人飞机的坠毁而身亡。

Emiliano Sala flowers Cardiff City

       因此，作为足坛顶级球星和社交媒体红人，C罗在这样的新闻背景下发布自己舒适的坐在私人飞机内的照片被外界认为是有些不合时宜的。

       尽管他为这张照片仅配了一张笑脸、一个飞机符号和一个向上的大拇指，但网友们还是对他进行了铺天盖地的攻击。

       莱因克尔在第二条推特中评论：“我认为他可能发这张照片时并没有意识到什么，但别人应该提醒他。”

       有网友评论说：“今天人们必须保有一些谦卑，说实话，这真得有些不合适。”

       还有网友的言辞非常激烈，直言：“这是令人难以置信的冷漠和自私。”

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