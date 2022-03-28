冷冻疗法：C罗常用的恢复方式已成为足坛热门话题

C罗踢球时经常表现得像他的血管里有冰一样，所以冰成为他常青的秘密之一应该是不令人奇怪的。

这位曼联超级巨星在2月份年满37岁，最近他在Instagram上发布了一个视频片段，片段中他在进入迪拜的一个冰冷的密室之前脱下裤子。

他正在接受一种叫做冷冻疗法的恢复和康复治疗，自2013年以来，他一直定期进行这种治疗。

据报道，这位葡萄牙超级巨星甚至在他租用的豪宅中安装了一个价值5万英镑的冷冻治疗室。

但在足球世界中，他并不是唯一一个沉迷于这种疗法的人。

莱斯特城在2016年令人难以置信地赢得英超联赛冠军，这在很大程度上得益于他们对冷冻疗法的使用——现在，一些领先的英国俱乐部也在他们的训练场上安装了冷冻室。

那么，究竟什么是冷冻疗法，它有什么好处？

南威尔士大学的体育和运动科学讲师阿德南-哈克博士告诉够力足球："冷冻疗法这个词可能比较模糊，使用起来比较宽松，但可以作为任何冷处理的总称，包括冰袋和冷水浴。”

"许多人在使用冷冻疗法这一术语时，他们特指全身冷冻疗法（WBC），这涉及到暴露在低于-100°C的极冷空气中，通常持续三分钟——这比地球上有记录的最冷温度还要冷。”

"由于WBC的极端性质，许多人认为与传统手段相比，它将提供卓越的效果。身体在面对极端环境时，会经历一个很大的生理冲击。这就是要利用身体对这种极端环境的反应，以独特的方式做出反应，加速恢复。”

"我们也看到高调的足球成功案例，如莱斯特城以5000/1的赔率赢得2015-16赛季英超联赛时，部分原因是使用WBC技术帮助球员恢复，这种治疗变得难以忽视。运动员们一直在寻找那些切入点，以便在赢与输之间取得差异。”

"就WBC而言，一些运动员发现在运动后使用它有利于加速恢复，从而使他们能够及时地以足够高的强度再次进行训练和比赛。”

"一个重要的好处是治疗运动引起的肌肉损伤（EIMD）。我去年发表的研究报告显示，WBC的单次治疗可以有效缓解肌肉损伤性运动后的肌肉力量下降。因此，缓解肌肉损伤可以加速恢复。"

CryoAction公司的首席执行官伊恩-桑德斯向许多领先的足球俱乐部和其他体育组织提供全身冷冻室，当他得知威尔士橄榄球队在波兰使用这种做法时，第一次意识到了冷冻疗法的作用。

这位技术企业家前往东欧国家亲自探索冷冻疗法，并发现冷冻室在医疗中心和体育组织中非常普遍。

在解释冷冻疗法在足球运动员中越来越受欢迎的原因时，他告诉够力足球："相对于可怕的冰浴，冷冻疗法是许多足球运动员非常喜欢的选择。其优点是，疗程只持续三分钟，他们保持干燥，但效果却很持久。”

"大多数球员表示他们感到完全恢复了活力，并在一定程度上从训练或比赛日的劳累中恢复过来。”

"他们还报告说，他们的睡眠深度变得更深，而且持续时间长。大多数球员受到过度刺激，睡眠质量不佳。冷冻疗法有助于提高多巴胺和血清素水平，因此有助于健康的睡眠恢复。"

莱斯特城是CryoAction的第一个客户，他们的购买在六年前得到了惊人的回报。

据桑德斯介绍，莱斯特城最近在他们的训练场上安装了一个较新的冷冻治疗室，俱乐部正在寻求重现他们以前的辉煌。

他透露，莱斯特城的前锋杰米-瓦尔迪已经效仿C罗，在自己家里安装了一个冷冻治疗室。

桑德斯说道："俱乐部采用冷冻疗法，作为他们从2014-15赛季几乎降级的惊人恢复的一部分。在2015-16赛季，他们使用一个全职单位，俱乐部的医务人员部署了一些新的或新兴的恢复模式，其中许多现在已经在一些俱乐部中成为普遍现象。”

"冷冻治疗室就是其中之一，这项技术几乎每天都在被使用，有时每天两次。”

“当时的首席理疗师大卫-雷尼现在在布里斯托尔城工作，他们去年在那里安装了自己的CryoAction冷冻治疗室，雷尼表示：‘我们从球员那里得到了巨大的荷尔蒙变化，情绪的巨大变化，显然，从我这边来看，从康复的角度来看，最重要的是能够比我们以前更快解决很多急性软组织损伤。’”

"俱乐部将本赛季的成功归功于将他们最好的球员留在比赛中，因此球员们能够进行更多的训练课程，并在球场上继续提高。”

"证明这一事实的是，在2015-16赛季，莱斯特城的伤病比其他英超俱乐部都少，使用的球员也最少。这增强了表现和不同的比赛风格，莱斯特城在那个赛季比其他英超俱乐部打进了更多的反击进球。”

"所有这些因素的影响结合起来，导致俱乐部在那个历史性的赛季取得了惊人的成功。"

桑德斯说，沃特福德、埃弗顿、伯恩茅斯、阿森纳、流浪、狼队、南安普敦、斯旺西和布里斯托尔等俱乐部后来都加入了这一行列，并使用了他公司的冷冻室。

他表示："我们当然发现，越来越多的球员正在推动他们的俱乐部引入一个供他们在俱乐部使用的冷冻室，特别是那些有已知伤病问题的人，他们必须管理好自己的身体。”

"一些人还采取了自己在家安装的措施，这样他们就可以在自己喜欢的时候使用它，作为自己健康管理计划的一部分。”

"像C罗这样的球员被视为其他人的标杆，他们想要效仿他的成功，并渴望像他那样在足坛的顶端拥有长久的职业生涯。我们看到青年球员为了效仿他的榜样而购买了设备。”

与医学问题一样，关于冷冻疗法也有矛盾的意见。例如，2021年由利物浦霍普大学的学者领导的一项研究对其有效性提出质疑。

然而，哈克博士坚持认为，总的来说，冷冻疗法是足球运动员应该使用的东西，以提高表现和帮助恢复。

"无论是我自己的研究还是整体的研究，大部分都表明WBC对运动恢复和表现有有益的影响。然而，也有一些注意事项。”

"当然，它非常昂贵，可以说冷水浴同样有效，但更便宜。在职业体育领域，这可能不是一个问题，但它仍然是重要的考虑因素，因为一个冷冻治疗室仅安装费用就达六位数。"

桑德斯同意，冷冻室并不便宜——费用在6万英镑以上——但他解释说，草根足球运动员正在变得更容易得到这种设备。

他说道："这是由于更多的健身房和训练中心的设施开放，包括冷冻疗法作为其升级的一部分，现在对恢复的关注与对力量和调节的关注同样重要。”

"并不是说单个草根俱乐部会直接购买设备，但我们已经有俱乐部使用我们客户的场地进行工作的案例。"