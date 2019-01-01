决心抗争 因凡蒂诺：种族歧视应该远离足球远离社会

最近发生的一系列种族主义事件促使国际足联主席在年度颁奖典礼上呼吁采取行动。

国际足联主席因凡蒂诺在一年一度的FIFA最佳颁奖典礼上发表讲话，敦促足球一劳永逸地消除种族歧视。

周一，因凡蒂诺在米兰的颁奖典礼上向观众发表了讲话，随后他将国际足联最佳男球员奖颁给了莱昂内尔·梅西。

但首先，他谈到了周日亚特兰大在意甲对阵佛罗伦萨的比赛中不光彩的场面。被国际米兰租借到佛罗伦萨的后卫达尔伯特向裁判报告了球迷的种族主义辱骂后，这场比赛被暂停了三分钟。

“我想在意大利说，在我的国家。昨天，我们再次在意甲联赛中看到了种族歧视的例子。这是不能再接受了。我们不得不这么说。我们必须对任何形式的种族主义说不。对足球中的种族主义说不，对社会中的种族主义说不。但我们不只是说说而已。我们必须与之斗争。我们必须在意大利和世界其他地方一劳永逸地把种族主义踢出去。远离足球，远离社会。”

本月早些时候，在国际米兰2-1战胜卡利亚里的比赛中，卢卡库遭到了球迷们的嘘声，而维罗纳方面则否认了在0-1负于AC米兰的比赛中，弗兰克·凯西受到了球迷们的种族歧视。

种族歧视事件不仅限于意甲联赛，包括博格巴、拉什福德和亚伯拉罕在内的几名英超球员也在社交媒体上遭到了恶毒的评论。

英格兰顶级足球俱乐部的管理机构目前正在与推特就如何阻止这一仇恨言论出现在社交媒体平台上进行谈判。

该管理机构在一份声明中说：“英超、EFL和英足总今天（星期五）在推特上就围绕该平台上发生的歧视和仇恨行为的持续担忧举行了会谈。这次会议是富有成效和积极的，给了足球当局和推特一个机会来研究一些具体的问题，这些问题围绕着这种不可接受的行为，包括线上和线下。各方都同意推进这些建设性的讨论。”

2016年9月，因凡蒂诺上任7个月后，国际足联解散了反种族主义工作组，宣布“完全完成了临时任务”。