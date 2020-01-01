决定正确 卢卡库：国际米兰是我的最佳选择

这名比利时人在另一场球星级表演后，证明了他加入国际米兰是正确的。

罗梅鲁·卢卡库认为离开曼联加盟国际米兰是他最好的选择，这位明星前锋在意大利杯上的两粒进球延续了他火热的状态。

卢卡库在周二4-1战胜卡利亚里的比赛中梅开二度，使他本赛季所有比赛的进球达到18个。

这位比利时国脚开场仅21秒便破门得分，并在下半场打进国际米兰的第三粒进球，蓝黑军团挺进四分之一决赛。

“我必须感谢我的队友、教练、幕后工作人员和球迷。从第一天开始，每个人都在帮助我。”

“国际米兰是我最好的选择。我可以在这里成长，贡献自己的力量。我的职责是在任何方面帮助球队，我知道球迷喜欢这样。我必须坚持下去。”

“很明显，进球是我们的目标，但是，我不只是考虑我自己，还有整个球队。我来这里是为了实现这个目标，我希望赢得一些东西。不过，目前我只关注莱切。”

国米主教练安东尼奥·孔蒂本赛季在得到卢卡库之前就想签下他，他说：“你知道我不喜欢过多地谈论个人。罗梅鲁正在证明他的价值，他还可以继续提高。”

孔蒂补充道：“我真的很高兴，这是小伙子们的出色回应。即使是那些最近很少上场的球员和那些刚从伤病中恢复过来的球员。”

“我为巴雷拉感到高兴，他正在从伤病中恢复，他是我们今天的首发球员之一，桑切斯也是。他是我们的重要球员，慢慢地他会回到最佳状态。我也为巴莱罗感到高兴，他今天再次证明了自己，还有拉扎罗、迪马科和拉诺基亚，他们到目前为止没有多少机会，但都踢得很好。”

“这支队伍真的很和谐，他们是一群想要表现好的小伙子。我真的很高兴和他们一起工作。我们完成了本赛季重要的上半赛季，尽管困难重重，我们还是得到了46分，他们现在让我们处于强势。”

“赛季的后半段并不容易，但我们已经开始了我们的旅程，我们希望继续发展，保持适当的耐心，团结一致。”