决定未来的恰当时机 维拉蒂与大巴黎续下新长约

26岁的法国国脚已经与巴黎圣日耳曼完成续约，新的合同将在2024年到期。

维拉蒂在2012年从佩斯卡拉转会来到王子公园的。7年时间里，他共为大巴黎出场290次，打入9球，贡献48次助攻，帮助球队夺得了22个冠军奖杯。

尽管与尤文和曼联都传出过绯闻，但维拉蒂在今年3月时曾表示不排除在大巴黎退役的可能性。

下周二，这位世界杯冠军就将度过自己27岁的生日。之前维拉蒂的合同是在2021年到期，这次他选择把自己更长远的未来继续交给法甲冠军。

在官宣续约后，这名中场告诉俱乐部官网：“我认为我在这里度过了我职业生涯最重要的一段时期。我想，在27岁的时候，你明白了更多的事情，有了更丰富的经验，我觉得现在正是做这些事最恰当的年纪。这也是我为什么会为能够继续留在而感到如此地高兴。”

“我真的觉得我效力的这支球队有着宏伟的目标。对我而言，这是最重要的原因，因为我希望能够尽可能多地赢得冠军。在这里，就有这样的可能。我们能够一起完成伟大的事业。”

同时维拉蒂还表示，主帅图赫尔也是他选择续约的一大原因。而图赫尔也在本月早些时候的一次采访时，肯定了这位18年世界杯冠军得主。

当时大巴黎主帅这样说道：“他是一位领袖。每个人都可以成为领袖，但没有人能够像他那样。区别是在许多细微之处。”

“他永远全心投入，在意每个人是否都能够感到开心。”

“在球场上，他也有相应的能力。他踢得又快又简单，他真的很棒。他是那种超一流的球员，我们很高兴他能与我们站在一起。”