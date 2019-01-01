冲超机会可一不可再 贝尔萨警告球员把握当下

马塞洛·贝尔萨警告说，他的利兹联要么这个赛季升级，要么以后都没有机会，因为他担心他现在的球队将无法重现他们本赛季的表现。

利兹联希望直接升入英超，但在复活节周末连续输给十人应战的维根和布伦特福德后，利兹联已经失去主动权。

如果周六谢菲尔德联战胜已经降级的伊普斯维奇，那么利兹联直接升超的希望将被扼杀。

自从在主场1比2负于维根之后，贝尔萨已经预料到要参加附加赛，他说这个结果决定了他的球队的命运。

他驳斥了利兹联在关键时刻顶不住压力的说法，反驳了他的球员们已经被逼到了体能极限的说法，从而提出了要“抓住现在”的论调。

“记住我现在要说的，因为你将能够验证：我们的球队每一个球员都不会再重现这样的表现了，不会在另一个赛季有这样的稳定性，因为我们一直要求很高，他们已经尽力了，”63岁的贝尔萨说道：“我有我一直在核对的数据，这些数据表明我说的是真的。球员们将无法在另一个赛季重复他们本赛季的表现水平。如果只有14名球员可以参加一个完整的英冠赛季，如果我们需要6次机会才打进1个球，而我们的对手只需要3次机会，我对我们球员唯一的感觉就是尊重和体谅。”

利兹联在进入附加赛位置之前长时间占据了令人垂涎的前两名的位置，但他们在门前的挥霍无度让他们再次跌出直升区。

“那场决定我们命运的比赛是我们在主场输给维根的那场比赛——在那场比赛中我们有15个进球机会，我们拥有超过70%的控球权，所以最后的结果是上帝的决定，”贝尔萨继续说道：“我知道我说的话会被人们讽刺地重复。但是没有人想错过进球的机会，你不会根据球队进球的多少来评价他们，而是看他们创造进球的机会。当然，高效的团队会发挥作用。我们效率不高，但是当你只有少数球员能比赛的时候，我们的伤病，大部分是肌肉上的，都是运气的问题。所以从这个意义上说，命运并没有帮助我们。”

伤病将影响这位阿根廷教练在客场对阵维拉的排兵布阵，维拉在迪恩·史密斯的带领下已经取得了十连胜。

由于阿利奥斯基缺阵，斯图亚特·达拉斯将代替他打左后卫，而头号射手鲁菲的臀部问题使他无法参加比赛。

周日中午的比赛会很有意思，尤其是因为两家俱乐部可能在下个月的附加赛中再次相遇，如果任何一方都能取得积极的胜利，那么胜方将获得心理上的优势。