冲冠关键时刻 拜仁主力门将诺伊尔伤缺两周

德国人在周日战胜杜塞尔多夫的比赛中拉伤了肌肉纤维，现在预计他将错过三场关键的比赛。

拜仁慕尼黑门将诺伊尔在上周末肌肉受伤后将面临两周的禁赛。

德国冠军在周日以4-1战胜杜塞尔多夫的比赛中重返德甲顶峰，这要感谢科曼的梅开二度以及格纳布里和格雷兹卡的进球。

主教练科瓦奇在第53分钟受到了严重的伤病打击，诺伊尔一瘸一拐地离开了赛场，他的小腿受伤，将被乌尔里奇换下。

经过俱乐部队医汉斯·威廉·穆勒·沃尔法特博士和彼得·乌布莱克教授的检查，拜仁头号门将已经被排除在14天的禁赛名单之外。

乌尔里奇很可能会代替诺伊尔参加即将到来的对阵云达不莱梅的联赛和杯赛，同时他也不太可能在4月28日对纽伦堡的比赛中上场。

胡梅尔斯在对阵杜塞尔多夫的比赛中也遭遇大腿受伤，但他在休息几天后有望很快复。

巴伐利亚人正在追逐又一次的国内双冠王，但是科瓦奇在安联球场经历了一个动荡的首个赛季。

拜仁只是在今年之后才真正开始进入状态，他们最初让劲敌多特蒙德在冠军争夺中占据了上风。

欧冠早早被利物浦淘汰也招致了批评，许多专家认为目前的阵容的水平正处于下滑之中。

然而，在最近的9场德甲比赛中，拜仁取得了8场胜利，在进入本赛季最后5场比赛之前，拜仁已经领先对手多特蒙德1分。

4月初主场5-0战胜法夫尔的球队完成了他们的回归，现在看来，在积分榜榜首的争夺战中，势头已经发生了转变。

在赛季的关键阶段失去诺伊尔可能会带来不利的影响，因为他已经在各项赛事中首发36场。

与此同时，乌尔里奇的出场次数被限制在6次以内，他将在周六对阵状态良好的不来梅的比赛中出场。