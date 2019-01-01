冬窗没戏看？阿森纳高层暗示没大手笔交易

阿森纳常务总监维纳伊-文卡特斯汉姆表示，俱乐部的大部分引援计划安排在夏季进行，冬窗将不会有大手笔交易。

阿森纳常务总监维纳伊-文卡特斯汉姆在接受媒体采访时暗示，俱乐部于一月冬窗将不会有大动静。

枪手于今夏打破了传统，在新援身上投入了大量转会资金。除了尼古拉斯-佩佩以创纪录的7200万镑加盟外，大卫-路易斯以及蒂尔尼等人的加盟也明显得益于资金的充裕才得以实现。

阿森纳的球迷对于新阵容抱有很高的期望，主帅埃梅里希望在赛季初期保持稳定的状态同时，能在明年有更多新面孔的加入，从而实现赛季结束后重返联赛前四的赛季目标。

然而，文卡特斯汉姆在接受《彭博杂志》采访时表示，阿森纳在冬窗将不会有大手笔引援。他说：“听着，我们刚刚度过了一个非常积极有作为的夏季转会窗，这是我们通常所说的主要转会窗口。我们已经签下了一些年轻球员，我们相信他们在未来几年可以和我们一起成长。”

“夏窗对于我们来说更具战略意义，冬窗更多时候是因应战术以及伤病的因素而需要的窗口。实际上我们的引援工作已经在夏季完成，我们对此感到相当满意。”

文卡特斯汉姆并没有排除在冬窗增加转会资金的可能性，但他也表示除非迫不得已，否则不会轻易出手。这意味着埃梅里在本赛季剩下的时间里只能好好运用其手中的球员，到明年夏天再重新评估人员流动的计划。