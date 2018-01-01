冬窗未至 绯闻已来 帕瓦尔澄清：还没和拜仁签约

这位赢得世界杯的后卫在仍然身陷2019年转会到德国冠军球队的传闻之中，，但是到目前为止还没有达成任何协议。

本杰明·帕瓦德否认已经与拜仁达成协议以及将在2019年夏天加盟拜仁慕尼黑的传闻。

自从今年夏天帮助法国队夺得世界杯冠军后，这位22岁的后卫在俱乐部前途就受到了质疑。

有消息称拜仁正在追逐他加盟的竞争中处于领先，有报道称交易已经完成。

帕瓦尔与斯图加特的合同一直到2021年，并坚称事实并非如此。

他告诉媒体：“我还没有和拜仁签约。

“这样一家大规模的俱乐部对我有兴趣让我很高兴，但是今天我关注的是斯图加特。我现在不会考虑明年夏天的事情。”

尽管帕瓦尔不愿展望未来，但他准备反思过去的事件。

他仍然认为，法国在俄罗斯的努力本应获得更大的认可。因为拉斐尔•瓦拉内和安东尼•格里兹曼等人在2018年的金球奖投票中被忽视了。

帕瓦尔说的奖项最终花落在世界杯决赛伤心的皇家马德里中场莫德里奇手中。他继续表示：“我希望看到一个法国人获奖，要知道瓦拉内是唯一一个同年赢得了世界杯和欧冠联赛的球员，而格列兹曼则已经优秀了很多年了。”

“这是他们应得的。”

世界杯冠军对这两名球员来说还不够，但没人能夺走法国队的成就。

帕瓦尔在他们的世界杯夺冠中发挥了主导作用，在16强最后阶段以4:3战胜梅西)的阿根廷队的比赛中，踢进了一记精彩的远射，人们将永远铭记这一幕。

回想起那次进球，这位被高度认可的后卫说：“那粒进球改变了我的生活。”

“事情已经到了另一个程度。那粒进球传遍了全世界。”

“以前，很少有人认识我，但从那以后，情况发生了变化。我走到哪里都被认出来了。我几乎每天都被问到这粒进球。”

虽然帕瓦尔永远拥有那些快乐的回忆，但他目前正试图避免制造一些不快乐的回忆。

斯图加特经历了一个艰难的2018-19赛季，到目前为止，排名刚刚高过降级区一点点。