冬窗有收获 纽卡斯尔租借摩纳哥后卫巴雷卡

这位前意大利青年国脚成为了圣詹姆斯公园转会窗口的第一个新面孔，并且极有可能会在2018-19赛季结束后继续留在这里

纽卡已经完成了他们一月份的第一笔转会交易——摩纳哥左后卫安东尼奥·巴雷卡6个月的租借合同。

这名前意大利青年国脚从法甲临时转会到圣詹姆斯公园，如果他的表现能达到人们的预期的话，他将在夏天得到一份永久的合同。

这名23岁的球员去年夏天才加盟摩纳哥，但这家法国俱乐部在2018-19赛季经历了一段动荡的赛季，他们聘请同时也解雇了主教练蒂埃里·亨利。

在他加盟纽卡之后，巴雷卡在纽卡的官方电视频道上表达了他对与喜鹊联系在一起的兴奋之情，他承认纽卡的传奇和英超联赛的诱惑是不可错过的。

“我很高兴来到这里。”他说，“我以极大的热情接受了这个挑战，我等不及要开始了。”

“我知道纽卡斯尔是一家历史悠久的大俱乐部。我知道这里的人们非常热爱足球，球迷们也非常支持球队。”

“我认为英超是最好的联赛，所以对我来说，这是进一步做好自己的动力。”

巴雷卡的到来是俱乐部今年一月的第一次正式引援，尽管亚特兰大联队球星和巴拉圭国脚米格尔·阿尔米隆的加盟也将在今天晚些时候得到确认。

在谈到最近的转会时，贝尼特斯说:“左后卫/左边锋的位置是我们一直想要加强的。”

“他是一名意大利U21国脚，我们知道他有很好的实力，很好的传球，很好的前压。他有我们需要的特质、实力和个性。”

“现在我们必须看看他能多快适应英超赛场，但我们会尽力帮助他，如果他能在这个领域给我们带来更多的竞争，他的传球能在后场带来更多的质量，我唯一能看到的就是积极的一面。”

纽卡斯尔在周二出人意料地战胜了卫冕冠军曼城，接着将在本周末前往温布利挑战热刺。